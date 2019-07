Minden marad a régiben Zsombón

Küzdelem várható Zsombón az új idényben. FOTÓ: KARNOK CSABA

Akárcsak a 2017–2018-as, úgy a 2018–2019-es szezonban is ti­­zennegyedik helyen végzett a megyei I. osztályban a Zsombó csapata. Sőt, a két megyeegyben töltött idényben nemcsak ez a közös, hanem a pontszám is: ugyanis egyaránt 16-16 egység szerepelt a zsombóiak neve mellett a bajnokság végén. Ez mindkét alkalommal bennmaradást ért – igaz, legutóbb ezt alaposan kicentizte a csapat, hiszen az utolsó forduló előtt még ugyanannyi pontszámmal rendelkezett, mint a végül sereghajtóként végzett FK 1899 Szeged: ám éppen az ellenük megnyert szezonzáró jelentette a tagság meghosszabbítását. Az előttünk álló, várhatóan igen kemény szezonban sem le­­­het majd más a Zsombó célja.A kerettagok a jövő héten len­­dülnek munkába, és sok új arcot nem kell majd megszokniuk a zsombói drukkereknek – ugyanis egyetlen változás sem állt be a csapatnál, azaz sem érkezője, sem távozója nem akad a csapatnak.– Kevesen, de annál nagyobb lelkesedéssel készülünk – kezdte Mihálffy Zsolt, aki a to­­vábbiakban is a felnőtt csapat szakmai munkájáért felel. – Minden marad a régiben, új játékos nem érkezett hozzánk, és nem is távozott senki. Akik velünk vannak, azok nagyon lelkesek, hogy olyan csapatok ellen játszhatnak a következő szezonban, mint a Makó vagy a Hódmezővásárhely – tette hozzá Mihálffy Zsolt.A Zsombó a nyári időszak során játszik a megyeegy újoncával, a Mórahalommal, majd megrendezi a hagyományos Zetkó József Emléktornát, ahol a Szatymaz, a Bordány és a Zá­­kányszék társaságában szerepel. Augusztus 7-én az Algyő elleni idegenbeli ma­­­gyarkupa-selejtezőt megelőzően az SZVSE II. elleni mérkőzés jelenti az utolsó tesztmeccset, hiszen ezt követően már éles mérkőzések várnak rájuk.