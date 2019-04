Nem bánja a döntését: 56 év után hagyta abba Ördögh István

Közel hatvan év a súlyemelésben. Ördögh István számára a 2018-as év egészen különleges volt.

Fotó: Frank Yvette

1975-ben hozta létre a Szegedi Lelkesedés SK súlyemelő-szakosztályát Ördögh István, aki kezdetben versenyzőként is tagja volt a klubnak, majd egészen 2017 decemberéig irányította is azt. Több mint fél évszázados pályafutás zárult le életében a döntésével, hiszen 1961-től a Szegedi Építők Spartacus SC sportolója volt. Számtalan eredményes sportolóval dolgozhatott együtt – a tavalyi éve azonban már egészen másképp telt.– Így volt fair a részemről – kezdte Ördögh István. – Mindenki érzi, hogy be tudta-e futni azt a pályát, amit elképzelt, én úgy gondolom, amit lehetett, azt Szegeden elértem. Semmilyen nyomást nem szeretnék gyakorolni az utánam következőre. Sokan mondták, lehet, hogy bennem maradt még pár év, de nyugdíjasként még soha nem mondtam azt, hogy most mit csináljak, mindig van normális elfoglaltságom. Van három gyönyörű unokám, a tenisz rabja vagyok, jól érzem magam – mesélte Ördögh István.Hogy miért döntött mégis így? – Ezzel viszont lehetőséget adtam olyanoknak, mint amilyen én voltam anno. Senki nem kényszerített, hogy így döntsek – indokolta döntését Ördögh István.Ördögh István nem csupán a súlyemelőteremben dolgozott: 12 tanéven keresztül a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán a küzdősportok keretében oktathatott súlyemelést a testnevelés szakos tanárjelölteknek.– Sajnálom, hogy ez nem folytatódhatott, minden évben találkozom a volt tanítványaimmal, akik elmondják, mennyit tanulhattak akkor. Ma egyetlen sportág sem tudja nélkülözni a speciális erősítést, mindenütt ott van a súlyemelés. Nem lehet mindenkiből olimpikon, de ha a sport szeretetét elérnénk, az már nagyon jó lenne. Kellenek persze a példaképek, akiknek egy nemzet szurkol, vagy egy olyan meccs, mint amelyet a labdarúgó-válogatott játszott a horvátok ellen, de nem ez a legfontosabb – fejtette ki.A korábbi sportvezető azt sajnálja, hogy az általuk életre hívott Brandenburg–Csongrád megye nemzetközi utánpótlás-találkozó 40 év után megszakadt: 2018-ban ugyanis nem mérték össze tudásukat a német és a Csongrád megyei 20 éven aluli súlyemelők.– Magyarországon is ritkának számító, emelkedett rendezvényen vehettünk részt a negyvenedik találkozón, hiszen a schwedti súlyemelés megalakulásának 50. évfordulóját kötötték össze az eseménnyel. Ezért fáj számomra, hogy megszakadt a kapcsolat. A brandenburgi sportminiszter viszont azt mondta, a csúcson kell abbahagyni. Ma már az sem semmi, ha valami tíz évig működik, hát még ha negyven... Három vezetőséget éltem meg a németek részéről. Ez, a negyvenedik találkozó volt számomra a csúcs, de úgy éreztem, túl nagy erőfeszítés lett volna a folytatás. Ehhez mindenképpen követőkre lett volna szükségem, akik segítenek ebben – mondta a kapcsolat megszakadásáról.