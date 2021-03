Tizenöt góllal győzte le Szlovákiát a magyar kézilabda-válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott 30-15-re nyert Szlovákia vendégeként az Eurokupa harmadik fordulójában, pénteken Pozsonyban. Az Eurokupában a jövő januári magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezősorozatában nem szereplő csapatok, azaz a rendező országok válogatottjai, valamint a legutóbbi kontinensviadal két döntőse, Spanyolország és Horvátország vesznek részt.

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái

A magyar keretből Bodó Richárd, Bánhidi Bence, Balogh Zsolt, Borbély Ádám, Lékai Máté, Rosta Miklós és Sunajko Stefan, a szakmai stábból pedig a spanyol José María Rodríguez Vaquero hiányzott.

Mikler Roland védéseire alapozva remekül kezdtek a vendégek, akik Máthé Dominik góljaival a meccs negyedénél 8-4-re vezettek. Támadásban és védekezésben is hatékonyabbak voltak a magyarok, így a különbség tovább nőtt. A huszadik percben a 214. válogatott meccsét játszó, és ezzel az örökrangsor tizedik helyére lépő Mikler megszerezte első gólját a nemzeti együttesben – az üresen hagyott szlovák kapuba talált be.

A szlovákok a kapusuk lecserélésével átálltak létszámfölényes támadójátékra, de ez sem vezetett eredményre, ugyanis a szünetben már 17-8-as hátrányban voltak.

A világbajnoki ötödik helyezett magyarok 11 perc után kaptak először gólt a második félidőben, miközben négyet is lőttek.

A házigazdák nyitott védekezéssel próbálkoztak, ám ezzel sem jártak sikerrel. A vártnál is jelentősebb előny birtokában Ligetvári Patrik támadásban is lehetőséget kapott, és más taktikai variációkat is gyakorolhattak a magyarok, akik végig kitűnően védekeztek, és végül 15 góllal győztek.

A legeredményesebb magyar játékos Máthé Dominik volt, aki 12 lövésből tíz gólt lőtt, Topic Petar ötször, Rodríguez Álvarez Pedro négyszer talált be. Mikler Roland 35 lövésből húszat védett.

A két csapat 34. egymás elleni mérkőzésén öt szlovák győzelem és négy döntetlen mellett ez volt a 25. magyar siker.

A magyar és a szlovák együttes vasárnap 15 órától Győrben ismét megmérkőzik egymással az Eurokupában.

„A legfontosabb, hogy azon az úton megyünk tovább, amin tavaly elindultunk. Láttuk, hogy nem a legerősebb ellenféllel mérkőztünk meg, de a csapat komolyan vette a találkozót” – idézi a magyar szövetség honlapja Gulyás István szövetségi kapitány nyilatkozatát.

Az edző kiemelte, hogy csapata jó szellemben kézilabdázott – és az eredmény is ezt mutatja -, jól védekezett, és támadásban próbálta Ligetvári Patrikot is bevonni a lerohanásokba.

„Mindenki, aki a pályán volt, hozzátette a legjobbját. Vasárnapra is az a célkitűzésünk, hogy mindenki, aki pályára lép, a ma kevesebb szerephez jutók is, mutassák meg, hogy ők is küzdenek és vannak olyan jók, mint a többiek” – mondta Gulyás.