Nincs megállás: Szedeák - Falco 25-23 (II. negyed)

Naturtex-SZTE-Szedeák - Falco Szombathely - (23-21,-,-,-)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezeti: Győrffy, Pozsonyi, Balogh Gy.

Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Green, Juhos, Sulovics. Csere: Ponjavics, Révész. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Falco: Váradi, Norfleet, Bíró, Pustahvar, Reddic. Csere: Curry, Tóth N. Vezetőedző: Gasper Okorn.



II. negyed



Bő egy perc telik el kosár nélkül - végül Reddic szerzi a negyed első gólját. Ponjavics a pályán a Szedeákban, majd a rossz támadás után jön Révész is. Juhos blokkja után hosszú a hármasa, szerencsére Curryé is. Juhos szed egy támadópattanót, beejti, 25-23! Balmazovics távolija sincs bent, Green büntetői viszont a helyükön, 27-23.



I. negyed



A feldobás előtt köszöntötték Tamás Sándort, a Szegedi Sport és Fürdők munkatársa nyugdíjba vonul, ez a mai meccs az utolsó eseménye - ő egy aláírt labdát és egy ajándékcsomagját vehette át. A labdát pedig a Falco vehette fel, Reddic közelijével vezetnek is a vendégek, 0-2. Eladott labda után Reddic zsákol, 0-4. Rossz támadás megint, Pustahvar fejezi be, 0-6. Sulovics szerzi az első szegedi kosarat, majd megint Reddic, eddig nem bírunk vele, 2-8. Norfleet triplája után időt kér Mandics: nem telt el három perc, 9 ponttal, 11-2-re vezet a Falco. Sulovics teszi fel és szépít, 4-11. Majd a center faultja után Pustahvar dobhat két büntetőt, de csak az egyik van bent, 4-12. A harmadik szegedi kosár is Sulovicsé, 6-12. GREEN! Az első szegedi pontszerző, aki nem Sulovics, méghozzá tripla - 9-12. Kimarad Reddic közelije, majd Juhos hármasa is, így nincs egyenlítés. Váradi jó büntetői után 9-14. Az első csere a meccsen, Curry jön a Falcóba. Green a helyére küldi a büntetőket, 11-14. Boltics faulttal együtt teszi be, a büntetőjével egyenlíthet! Meg is teszi, 14-14! Sulovics üt be egy személyit, Reddic jöhet a vonalról: csak felez, 14-15. GREEEEN! A második hármasa, 17-15, először vezetünk! Norfleet egy jó triplával fordít, bár előtte mintha lábat ért volna a labda... 17-18. Norfleet harmadik személyije, Balmazovicsot kell beküldenie Okornnnak. Juhos büntetői közül a második jó, egál, 18-18. Lejön Balmazovics kintije, mehetünk a vezetésért. Sulovics faulttal együtt fejezi be! Jó a büntető is, 21-18! Curry gyorsan egyenlít egy hármassal, 21-21, nem a védekezésről szól eddig a meccs. Az idő lejár, nincs dobás a Falcótól, de mintha fault lett volna - vissza is nézik a bírók. Sportszerűtlent ítélnek Curryre, és még marad 3 másodperc az órán. Sulovics hibátlanul a vonalról, 23-21, még egy dobásunk lehet. Juhos vállalja el, de lejön a középtávolija - a rossz kezdés ellenére vezetünk.



Korábban írtuk:



„Meghálálni a bizalmat" – ezzel a szlogennel várja a Falco elleni évzárót a Naturtex-SZTE-Szedeák. Nenad Sulovicsék borzasztó nehéz helyzetben voltak, azonban a szegedi közönség ezúttal is megmutatta, bármikor lehet rájuk számítani. Az utóbbi hetek sikertelensége ellenére is szép számban látogattak ki a Sopron elleni meccsre a drukkerek, akik pazar hangulatot teremtettek: a Szedeák célja nem más, mint meghálálni mindezt egy újabb győzelemmel.



A Sopron elleni siker egy hat meccsből álló nyeretlen széria végét jelentette, nagy szüksége volt már a szegedi együttesnek arra, hogy újra érezhesse a győzelem ízét. Erre kereken két hónapot kellett várnia: október 27-e után december 27-én örülhetett újra győzelemnek a Szedeák.



A siker értékét csak növeli, hogy mindezt Wirth Ádám, valamint Alekszandar Ponjavics nélkül érte el a csapat. Igazi csapatépítő győzelem lehet a Sopron elleni, amelyből minden pályára lépő játékos kivette a részét, mindig volt valaki, aki hozzá tudott tenni a közös teljesítményhez.



Hasonlóra lesz szükség az óesztendő utolsó bajnokiján is, vasárnap az előző kiírás döntőse, a Falco Szombathely érkezik Szegedre. A tavalyi ezüstérmes több dologban is hasonlít a Szedeák legutóbbi ellenfeléhez. A Sopronhoz hasonlóan a Falco is főképp odahaza teljesít jól, idegenben szintén egyetlen sikere van, és ugyanúgy a biztos magyarkupa-indulásért küzdhet.



A kupadöntő mezőnye éppen a vasárnapi forduló után alakul ki, a mezőny nagyon szoros, valószínűleg a kosárkülönbség is döntő tényező lesz a még versenyben lévő hét csapat számára, így az sem lesz mindegy a Falcónak, hogy milyen arányú vereséget szenved el – vagy amire kevésbé szeretnénk gondolni, milyen arányban tud nyerni.



Visszatérve a szurkolókra, ahogy az előző két hazai meccsen, a drukkerek úgy a Falco ellen is fotókkal és üzenetekkel biztathatják Juhos Leventééket a Seyu nevű telefonos alkalmazás segítségével. A képek az időkérésekkor és a negyedek között megjelennek az újszegedi sportcsarnok LED-falán. A vasárnap 18 órakor kezdődő mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik.