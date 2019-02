Olimpiai ezüstérmest fogadnak Szentesen

2014. augusztus 7. után ismét női válogatott vízilabda-mérkőzést rendeznek a szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában. Négy és fél éve az uszodaavatón Merész András szövetségi kapitány nemzeti együttese az akkori olimpiai bronzérmes ausztrálokat 12–5-re győzte le felkészülési találkozón Szentesen.



Most ismét címeres sapkában ugranak majd medencébe Szentesen, azonban minden téren szintet léptek a Kurca partján. Tétmérkőzés következik, a magyar női pólócsapat az olimpiai ezüstérmes olaszokat fogadja jövő kedden 18.30-tól a világliga európai selejtezőjében, amely egyben Európa-kupa-selejtező is.



– Óriási megtiszteltetés ért bennünket, amikor 2018 decemberében Vári Attila, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke megkeresett bennünket, hogy szeretné, ha az Olaszország elleni világliga-selejtező összecsapását Szentesen rendeznék meg – mesélte lapunknak büszkén Dömsödi József, a Szentes Vízilabda Klub nőiszakosztály-vezetője.



A felkérést természetesen örömmel elfogadta a Szentesi VK. – Ez a megkeresés a szentesi vízilabdaműhely értékét mutatja, hogy egy ilyen rangos esemény megrendezését ránk bízták. Nagyszerűen dolgoznak a csapataink és edzőink, az előző idényben a leányutánpótlásban a mi klubunk volt a legeredményesebb – folytatta.



Március 5-én a Magyarország–Olaszország mérkőzés lesz bő három hónapon belül a második meccs, amelyet országos televízió közvetít a szentesi uszodából. Jövő kedden az M4 Sport települ ki, míg decemberben a Duna Regionális Liga 1. fordulójában a Hungerit-Szentesi VK–Rapid Bucuresti csatát a Digi Sport 2 sugározta.



– Komoly összefogással rendezzük meg a magyar–olasz találkozót, amelyet Ledó Ferenc, a FrutiVeb elnöke, valamint Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ ügyvezetője is támogat, és Szentes Város Önkormányzata szintén a nemes ügy mellé állt – beszélt azokról Dömsödi, akik nélkül nem jöhetett volna létre, hogy hosszú idő után ismét női válogatott vízilabda-mérkőzést rendezzenek Szentesen.



A jövő kedden 18.30-kor kezdődő találkozóra elővételben a szentesi sportuszodában lehet jegyet vásárolni 1000 Ft/darab áron, valamint az iroda.szentesivk@gmail.com e-mail-címen előregisztrációt is elfogadnak, amennyiben péntekig átveszik a belépőt.