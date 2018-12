Pályán az utánpótlás: egyéni csúcsokat repesztettek a búvárúszók a nemzetközi mezőnyben, remekeltek a vásárhelyi vívók

Nem unatkozott. Varga Jázmin ezüstéremmel térhetett haza. Fotó: Muréna

A vásárhelyi vívók: Magyary Ágnes vezetőedző társaságában Papp Jázmin (balról) és Wolf Eszter. Fotó: Csomorkány

December első hétvégéjén 5. alkalommal rendezték meg a Fiatal Uszonyosúszók Világtalálkozóját Kecskeméten, amelyen 8 országból közel 300-an álltak rajthoz gyermek-, serdülő- és ifjúsági korcsoportban. A magyar sportolók mellett Oroszországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Horvátországból , Csehországból, Franciaországból és Ausztriából érkeztek fiatalok a hírös városba. A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzői is részt vettek a versenyen, hogy a nemzetközi mezőnyben is kipróbálják magukat. A rutinos versenyzők mellett kezdő fiatalok is remek időeredményeket értek el, egyéni csúcsokat jegyeztek. Az erős nemzetközi mezőnyben a legjobb 10 közé kerülés is nehéznek bizonyult számukra, de az egyéni csúcsok mindenképpen jó előjelek a jövőre nézve. Varga Jázmin többhetes kényszerpihenő után állt ismét rajtkőre, ezért 2. helyezése 400 m felszíni úszásban különösen elismerésre méltó.A szegedi versenyzők helyezései (1–10.), 50 m búvár: 9. Varga Jázmin (ifi), 10. István Béla (ifi). 50 m uszonyos gyors: 10. Fodor Petra (ifi). 50 m felszíni úszás: 9. Varga J. 100 m felszíni úszás: 6. Varga J. 200 m uszonyos gyors: 6. Sztancsik Mária (serdülő), 9. Temesvári Kata (serdülő). 200 m felszíni úszás: 6. Varga J. 400 m uszonyos gyors: 8. Fodor P., Temesvári K. 400 m felszíni úszás: 2. Varga J., 5. István B., 9. Sztancsik M.Váltó:, 4×50 m mix felszíni úszás: 7. Muréna (István B., Fodor P., Márton B., Varga J.). 4×100 m mix uszonyos gyors, gyerek: 7. Muréna (Hegyi Barnabás, Budincsevich Benjamin, Kónya Zita, Duzmath Izabella); serdülő: 8. Muréna (Kószó Kristóf, Decsov Péter, Temesvári Kata, Sztancsik Mária); ifi: 7. Muréna (Fodor P., István B., Mózes Csaba, Varga J.).Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U14–Székelyföldi Jégkorong Akadémia U14 7–6 (2–2, 0–2, 4–2, 1–0) – hosszabbítás után U14-es bajnokság, B osztály, Keleti csoport, 11. forduló.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U14: Veress Bence (73%) – Dobó Ármin 1 (2), Markulik Kende, Osznovics Lóránt (1), Sári Krisztián 5, Pallós Zsombor (2). Csere: Gyenge Iván, Paróczy Szabolcs, Szőke Gergő, Vastag Ivett, Vörös Henrik Zsigmond – Csányi Bence, Nad Mateja, Kiss Béla András, Kocsis Gergely Koppány, Peceric Slaven 1 – Herédi Gergely. Edző: Csiki Csaba.Férfi ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 12. forduló: PICK Szeged (1.)–Cegléd (13.) 35–15 (14–8)A szegedi gólszerzők: Tőkés 7, Józsa 5, Bajusz B. 4, Balán N. 4, Csíki Cs. 3, Csíki R. 3, Oltványi 3, Rea B. 2, Kurai Z. 2, Lőrincz, Nagy B.Férfi ifjúsági II. osztály, keleti csoport, 11. forduló: Dunakeszi (6.)–PICK Szeged II. (9.) 33–25 (15–13)A szegedi gólszerzők: Serfőző K. 9, Juhász A. 3, Mokcsay D. 3, Tóth Á. 3, Gercsó B. 2, Kocsik D. 2, Gitay-Gorzó, Borbély A., Szőke L.Férfi ifjúsági III. osztály, délkeleti csoport, 10. forduló: Csongrádi Tigrisek KSE (7.)–ContiTech-Makói KC (3.) 22–25 (11–12)A makói gólszerzők: Sándor R. 10, Lajtár K. 9, Varga R. 3, Gules M. 2, Hadobás K.FKSE-Algyő (1.)–Felföldi István SC Újkígyós (9.) 49–29 (25–13)FKSE: Széll – Kovács 7, Vass 9, Bajusz 2, Tóth 6/1, Mészáros 4, Kremer 7. Csere: Boróczky (kapus), Csóti 5/3, Kiss 2, Molnár B. 2, Kardos 5. Edző: Prislinger Tibor.Női ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 11. forduló: PC Trade Szeged KKSE (13.)–Debrecen (1.) 21–37 (11–21)Női ifjúsági II. osztály, keleti csoport, 11. forduló: Balmazújváros (1.)–Kézilabda Szeged SE (9.) 40–18 (16–8)Hódmezővásárhelyi LKC (5.)–Szeghalom (8.) 41–38 (22–24)HLKC: Áncsán – Kovács, Kandó 2, Blaskovics 10, Klemm 15, Petróczi, Berei 5, Bugnó 4, Vörös, Földesi L. 2, Pataki, Rácz, Tarján 1, Ötvös 2. Edző: Papp Mihály.Női ifjúsági III. osztály, délkeleti csoport, 11. forduló: Békés (12.)–PC Trade Szeged II (4.) 12–41 (5–23)Ismét nagyot alakítottak a hódmezővásárhelyi tőrvívó lányok a Budapesten megrendezett magyar kupán. Gyermek (U13) korcsoportban Papp Jázmin állhatott a dobogó legfelső fokára, míg a serdülők (U15) versenyében Wolf Eszter bizonyult a legjobbnak. Nem mellesleg mindkét lány vezeti korosztályának országos ranglistáját.