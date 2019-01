Próbajátékosokkal gyakoroltak

Eredmények:



Algyő–SZEOL SC 1–5 (0–3), gólszerzők: Kovács M., ill. Kalmár, Péter, Ondrejó, Makszimovics (11-esből),



Tomisics. Szeged-GA–Makói FC 3–0 (1–0), gsz.: Máté, Lőrinczi, Zvara.



HFC–Szarvas 5–4 (1–1), gsz.: Csordás, Katona, Bódai, Bartyik R., Szabó Cs.



HFC II.–Szőreg 2–3 (1–1).



A meccset a szegediek nyerték, miután már korán vezetéshez jutottak, azonban a harmadik találat csupán az utolsó pillanatokban esett. A Makóban játszott az ősszel a SZEOL SC-ben futballozó Szabó Attila és Göncző László, valamint a Szőregben játszó védő, Deák Bence.



A SZEOL SC a megyei I. osztályú Algyő otthonában lépett pályára, és a Tiszakécskétől megszerzett Kalmár Ferenc találatával hamar vezetett is: a szegediek új játékosa viszont egy párharc után rosszul fogott talajt, kulcscsontsérülést szenvedett, mentő vitte el a pályáról. A szünet után sikerült szépítenie az Algyőnek, de a meccs utolsó találata a szegedieké volt. Siha Zsolt csapatában játszott még az SZVSE védője, Seres Bence, valamint a műtétje után visszatérő, korábban a Csákvárt erősítő, vásárhelyi illetőségű Gajda Márkó.



A Hódmezővásárhelyi FC is megyeegyes csapattal játszott: a Békés megyei Szarvas ugyan vezetett is, de végül megrázta magát a HFC, amelyben a Maldív-szigetekről hazatérő támadó, Csordás Simon is betalált. A vásárhelyieknél a Szeged-GA-tól kölcsönkapott Povázsai Zsolt és Balogh Gusztáv is játszott.



Ami a megyei csapatokat illeti, a Csongrád–Tiszasziget meccs elmaradt, míg a HFC II. fordulatos meccsen kapott ki a Szőregtől.