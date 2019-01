Profi fejjel nyertek: Szolnokon játszott a Szegedi RSE

Győzelemmel kezdte az évet a szegedi csapat. Fotó: SZRSE

Az első szettben nyoma sem látszott a felforgatott felállásnak, nagyon fegyelmezett és pontos játékkal, mindössze 13 pontot engedélyezve nyerték meg a játékrészt Piti Richárdék.A második szettre a Szolnok is „megérkezett", végig fej-fej mellett haladtak a csapatok a végjátékhoz, amikor ötször volt szettlabdája a vendégeknek, ám a Szolnok minden esetben hárítani tudott. Végül a hatodikat sikerült beütni, így a szegediek megnyerték a második játszmát is. Ám mindez sok energiát kivett a csapatból, a hibákat és a kapkodóvá vált játékot a szolnokiak kihasználták, és lelkesen küzdve megnyerték a harmadik játszmát.A térfélcserénél Strezeneczki Gyula azt kérte a fiúktól, hogy ne akarják siettetni a játékot, nyugodtan játsszanak. Mindenki meg is nyugodott, és teljes koncentrációval, pontos, gyors játékkal már a szett elején sikerült állva hagynia ellenfelét a Szegedi RSE-nek. A koncentráció a teljes szettben megmaradt, a csereként beszálló játékosok is ezzel a habitussal jöttek pályára, és így egy nagy különbségű utolsó szettel nyerte meg a mérkőzést a Szeged.Férfi röplabda NB II, Közép csoport,13. forduló, Szolnok.Szegedi RSE: Borsi, Inhoff, Fülöp, Piti, Kiss, Bodnár. Csere: Váradi (libero), Sarnyai, Demcsák, Strezeneczki P.Vezetőedző: Strezeneczki Gyula.– Nagyon örülök a győzelemnek, mert hosszú kihagyást követően sikerült gyorsan felvennünk a ritmust. Minden játékos profi fejjel kezelte a helyzetet és oldotta meg a számára szokatlan feladatot. Külön örülök annak, hogy lehetőséget kaphatott mindenki, és a csereként pályára lépők nem keresték a helyüket a cserét követően, hanem fejben felkészülve szálltak be a játékba.