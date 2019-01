Radivojevics a MOL-PICK Szegedbe igazolt

A szerb sajtó már hetekkel ezelőtt megszellőztette, hogy nyártól a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatában folytatja a pályafutását Bogdan Radivojevics . A hír igaznak bizonyult, a magyar bajnoki címvédő szerda délelőtt a csapat Facebook-oldalán jelentette be, hogy a 25 éves játékossal kétéves szerződést kötött.A jobbszélső nyolc évesen kezdett el kézilabdázni a belgrádi Partizan együttesében. Itt végig járta a ranglétrát, 2012-ben a Bajnokok Ligájában játszott is a Pick Szeged ellen. Akkor Skaliczki László együttese kétszer is legyőzte a szerb bajnokot.2013-ban a német Flensburg együttesébe igazolt, 2014-ben Bajnokok Ligáját nyert a csapatával. Egészen 2017-ig erősítette az Észak-német gárdát, majd a Löwen gárdájába tette át a székhelyét. Itt a második idényét tölti, a nyártól kétéves szerződést kötött a MOL-PICK Szegeddel.Radivojevics nős, felesége Insa. Nagy izgalommal várja a szegedi időszakot, új csapatával szeretne nagy győzelmeket aratni.A 186 centiméter magas játékos kiemelte, hogy milyen nagyszerű szurkolótábora van a Szegednek, ezt Partizan és Löwen játékosként is megtapasztalhatta.