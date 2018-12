Rangos sakkverseny Szegeden: csütörtök délelőtt megkezdődött a VI. dr. Berecz Árpád emléktorna

Mától vasárnapig rangos esemény házigazdája lesz Szeged, a Novotel Hotel. Immár hatodik alkalommal rendezik meg a dr. Berecz Árpád sakkemlékversenyt. A viadal két csoportban (nyílt és 1900 ÉLŐ-pont alattiak), hét fordulós svájci rendszerben zajlik.Összesen 35 versenyző vív minden bizonnyal ádáz partikat. Horváth Zsolt, a Makói SVSE sakkozója a torna első számú kiemeltje, őt követi a házigazda, a rendező klub versenyzője, Csizmadia László, a Maróczy SE sportolója.Tubak Dániel (Maróczy), Udvari Zalán (Szentesi Sakk SE), Papp Z. Csaba (Maróczy), Kelemen Dávid (Maróczy), Leszkó Bence (Makó), Vidákovics István (Maróczy), Csikós Mihály (Makó), Koszta Benedek, Megyaszai Balázs, Pluhár András, Arató Dániel, Blázsik Zoltán (valamennyi Maróczy) és Kadnár Emil (Röszke SK) nevezett Csongrád megyéből az emlékversenyre. Pénteken, szombaton és vasárnap 9 órakor kezdődik a verseny.A sakk nem csupán játék és sport, hanem sokoldalú készségfejlesztő eszköz is, lehetőségeit ezért az oktatásban is érdemes kihasználni – mondta Polgár Judit az M1 csatornán.A sakknagymester hangsúlyozta, hogy a sportág játékos és kreatív módon ösztönzi a gyermekeket a hasznos, más tantárgyakban és az élet számos területén is alkalmazható tudás megszerzésére.