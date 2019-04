Remekeltek a Titánosok a mezei bajnokságon, érmeket halmoztak az X-Treme-esek

Ezüstérmes lett a Titán TC újonc lánycsapata. Fotó: titán TC

A 111. alkalommal megrendezett mezei magyar bajnokságon a Titán TC atlétái remek eredményt értek el. A kecskeméti viadal volt a diákolimpiai döntő főpróbája, így a mezőnyben mindenki bizonyítani akart, ahogy a szegedi egyesület 13 versenyzője is, akiknek idén ez volt az első szabadtéri megmérettetésük. A legfiatalabb korosztályban Frank Balázs az előkelő 6. helyen végzett, Szeges Debóra a középmezőnyben ért célba. Az újonc lánycsapat pozitív meglepetést szerzett Menyhért Zoltán edzőnek, hiszen a Joó Luca, Gácsi Dóra, Bárány Enikő és Szabó Réka alkotta Tisza-parti kvartett ezüstérmes lett. A serdülő fiúknál a makói születésű Szeges Richárd (2005) negyedikként ért célba, megelőzve mindenkit az évfolyamából. Nagy meglepetést okozott még Kovács Árpád (2005), aki a csapat kedvéért rövidtávfutóként teljesítette a távot, nem is akárhogyan, így végül a szegedi fiúk 5. helyen végeztek a csapatversenyben.6. Frank Balázs (2007).8. Joó Luca, 14. Gácsi Dóra, 15. Bárány Enikő, 45. Szabó Réka,2. Titán TC.4. Szeges Richárd (2005), 30. Kovács Árpád (2005), 34. Burkus Barnabás (2004), 47. Kari Zsombor (2005), 54. Kari Mátyás (2005), 55. Gellért Sebestyén (2005), 65. Terek Dávid (2005),5. Titán TC.Kecskeméten a Messzi István Sportcsarnok adott otthont a kétnapos Dance Universum Nemzetközi Táncversenynek, amelyen Magyarország legjobb hiphoptáncosai mérték össze a tudásukat mini, gyerek és junior korosztályban is. A szegedi X-treme Tánciskola versenyzői összesen 16 dobogós helyezést értek el (9 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzéremmel). A zsűri, amely Magyarország elismert táncosaiból és koreográfusaiból állt.Az X-treme Tánciskola három produkcióját is különdíjjal jutalmazta., mini szóló: Móni Zsófia; mini break szóló:Kurai Ábel; mini duó: Hári-Kovács Lilla, Volford Regina; gyerek szóló: Ábel Amina; gyerek duó: Szép Levente, Molnár Panka; junior amatőr szóló: Bakacsi Olivér; junior profi szóló: Iván Barnabás; junior formáció: X-Treme Junior Formáció., gyerek szóló: Szécsi Milán; gyerek break szóló: Révész Zétény; gyerek duó: Kaposi Eszter, Kurai Luca; junior csoport: X-Treme CREW Junior., gyerek duó: Marancsik Lili, Makra Szimonetta; gyerek profi formáció: X-Treme KIDS Formáció.4. X-Treme7. Takács Míra Manda;12. Bán Franciska.Móni Zsófia; gyermek korosztály,X-Treme KIDS Formáció;Iván Barnabás (junior szólista).Kárpáti Bernadett, Iván Barnabás, Móritz Dániel, Badar-Kovács Krisztina.