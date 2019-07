Szegedre koncentrált a vb-n is, ahol a hollandoknak drukkolt a Szent Mihály légiósa, Marlo Sweatman

Alig pihent. Marlo Sweatman (balról) hamar újból munkába lendült, hogy jövőre könnyebb szezonjuk legyen. FOTÓ: FRANK YVETTE

A JAMAICAI CSAPATRÓL



Jamaica mindhárom csoportmérkőzését elveszítette a világbajnokságon:a braziloktól (0–3), a későbbi egyeddöntős olaszoktól (0–5), majd az utolsó mérkőzésen Kulcsár Katalin játékvezetése mellett az ausztráloktól is (1–5) vereséget szenvedtek.A jamaicai női válogatott története során először jutott ki világbajnokságra, a nemzeti csapat nagykövete az ország egyik legismertebb embere, Bob Marley lánya, Cedella Marley. Ő volt az, aki egy jótékonysági kampányt is indított 2014-ben azért, hogy segítséget nyújtson a csapatnak a vb-felkészülésben: végül 50 ezer dollárral tudta támogatni a csapatot.

– Nagyszerű élmény és óriá­­si tapasztalat volt! Reméltem, hogy jobbak leszünk, és nem kell ilyen korán, már a csoportkör után hazajönnünk, de már attól is boldog vagyok, hogy ott lehettem a tornán. A világbajnokság alatt is sokat gondoltam a lányokra, szurkoltam nekik!– Én egyből Magyarországra jöttem a vb után, sajnos nem tudtam hazalátogatni. Az egész ország nagyon büszke volt ránk, és láttam, hogy a lányoknak, akik hazamehettek, egy kis ünnepséget is rendeztek. Rengeteg támogatást kapott a válogatott a szurkolóktól és a jamaicai emberektől.– Mindig ők nyernek! Mivel a barátom holland, ezért a hollandoknak szurkoltam, és szívesebben láttam volna valaki mást győztesként, már csak a változatosság kedvéért is. El kell azonban ismerni, hogy na­­gyon jól játszottak, megérde­melték a trófeát.– Két szabad hetem volt. Az első héten csak pihentem, és sze­­rencsére a családom is meg tudott látogatni, megnéztük Bu­­dapest nevezetességeit. Na­gyon tetszett nekik Magyarország! Franciaországban is ott voltak a világbajnokságon, megnézték az egyik meccsemet, de kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan élek itt, Ma­­gyaror­szágon, Szegeden. A csa­­pat meglátogatta az épülő Szent Gellért Fórumot is, a szüleim is eljöhettek, lenyűgö­­ző látvány volt! A második hét már a rávezető munkáról szólt, elkezdtem mozogni, hiszen utána kezdődtek az edzések.– Igen, nagyon! Fantasztikus dolognak tartom, hogy ebben a gyönyörű létesítményben játszhatunk majd. Remélem, hogy sok támogatást kapunk a szurkolóinktól.– Az előző szezonban azért küzdöttünk, hogy bennmaradjunk, most úgy gondolom, erősebbek lehetünk, mindenképpen előrébb szeretnénk végezni a bajnokságban. Ezért edzünk nap mint nap, hogy ne kerüljünk olyan szituációba, mint az előző idény végén, amikor játszanunk kellett a tagságunk megőrzéséért.keretes: