Szépségdíjas gólokkal nyert a SZEOL - Fotók

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 25. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 400 néző.Takács Tamás – közepesen (Vrbovszki, Pogonyi).Leindler 6 – Tomisics 6, Gajág 6, Gál 6, Grünvald 7 – Forró 6, Pócs 7 – Kéri 7, Makszimovics 6 (Lévai 66.–7), Kozics 6 (Gajda, 92. –) – Kalmár 6 (Rácz, 88. –).Siha Zsolt.Kunsági – Bagó, Vágó, Farkas, Peres, Vladul, Urbán, Zámbó (Tóth R., 87.), Markó (Takács, 72.), Terbe, Zámbori (Nádudvari, 72.).Szabó Tibor.Pócs (57.), Lévai (72.).Gál (22.), Tomisics (54.).Az első félidő viszonylag kevés eseményt hozó játékát követően annál több helyzetet hozott a SZEOL SC–Kecskemét mérkőzés második 45 perce. Az egyre jobban támadó szegediek szűk egyórányi játékot követően szerezték meg a vezetést, méghozzá egy óriási bombagóllal: egy szöglet után kifejelt labdát Pócs Tamás ballal, több mint húsz méterről zúdította Kunsági kapujába.Nem sok hiányzott a második szegedi gólhoz sem, de Kalmár Ferenc okos helyezése a felső lécről pattant a vonalon túlra. Lévai Norbert korábbi csapata ellen talált be, amivel eldöntötte a meccset. Egy agresszív labdaszerzés után Kozics Barnabás ívelt jobbról a hosszúra, ahol a csereként beállt középpályás SZEOL-os karrierje első felnőtt gólját szerezte.Kalmár fejjel is eltalálta egyszer a kapufát, a Kecskemétnek 1–0-nál akadtak kisebb lehetőségei, Leindler Domonkostól egy bravúrra volt szükség Peres közeli kísérleténél, de ezt leszámítva nem forgott veszélyben a szegedi kapu.Ezzel a SZEOL SC győzelemmel köszöntötte a meccs előtti napon születésnapját ünneplő edzőjét, Siha Zsoltot, akinek csapata újabb sikerével pedig tovább élnek dobogós reményei.– Türelmesek voltunk, a félidőben megbeszéltük, mit kell változtatni, majd jött egy bombagól. Átvészeltük azt a pár percet, amikor veszélyes volt a Kecskemét. Azt gondolom, ilyen arányban is megérdemelt a győzelmünk.1. Szeged-GA 25 17 4 4 42 – 13 552. Szentlőrinc 25 15 5 5 40 – 17 503. SZEOL SC 25 14 6 5 37 – 15 484. Dunaújváros 25 12 8 5 28 – 14 445. Dabas 25 10 7 8 32 – 28 376. Honvéd II. 25 10 6 9 28 – 32 367. Taksony 25 10 4 11 29 – 34 348. Iváncsa 25 9 7 9 37 – 33 349. Pécs 25 8 9 8 26 – 28 3310. Rákosmente 25 8 8 9 26 – 29 3211. Kozármisleny 25 7 10 8 26 – 24 3112. Kecskemét 25 7 9 9 29 – 31 3013. Szekszárd 25 6 7 12 14 – 27 2514. Paks II. 25 5 7 13 23 – 39 2215. Makó 25 5 4 16 23 – 46 1916. HFC 25 4 5 16 17 – 47 17