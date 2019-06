Szűcs Róbert marad a HFC edzője

A Hódmezővásárhelyi FC elnöksége megerősítette pozíciójában a vezetőedzőt, így a következő szezont is Szűcs Róbert irányításával kezdheti meg a csapat - írja a klub honlapja. Az augusztusban induló új szezonban is Szűcs Róbert vezetőedző lesz a Hódmezővásárhelyi FC első számú csapatának trénere, miután az elnökség meghosszabbította a szerződését. A csapatnál folytatódik az a váltás, ami már az elmúlt évben is elkezdődött. Az együttes immáron a megyei I. osztályban folytathatja a küzdelmeket, ahol a célunk az lesz, hogy a helyi kötődésű és az egyesület utánpótlásának tehetséges játékosai kapjanak lehetőséget. Többen már az elmúlt NB III-as szezonban is játéklehetőséget kaptak, ez a tendencia viszont az új szezonban még inkább jellemző lesz.Szűcs Róbert munkáját a jövőben is Antal Krisztián segíti másodedzőként, a kapusedzőnk pedig Kovács Krisztián maradAz egyesület elnöksége továbbá dolgozik azon, hogy valamilyen formában a Hódmezővásárhelyi FC II-es csapata is megmaradjon és részt vegyen a megyei II. osztály küzdelmeiben. Ugyanakkor fontos tény, hogy az U19-es és U17-es csapatok NB-s bajnokságban való szerepeltetése prioritást élvez, így még kérdéses, hogy a kettes számú felnőtt csapat el tud-e indulni az új szezonban.