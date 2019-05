Taroltak az NKM evezősei és a szegedi vívók, korosztályos magyar kupa-győztes 2 szegedi falmászó

Fotó: Riesing Nóra

Kiválóan szerepeltek az NKM Szeged VE evezősei a Ferencvárosi Evezős Club versenyén, a FEC-kupán. Molnár Dániel tanítványai 7 arany-, 6 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek a fővárosban. A tanulók számára ez volt a szezon első kvalifikációs versenye.Az NKM Szeged VE eredményei, elsők: Horpácsy Kristóf (tanuló IV., kvalifikációs futam, egypár), Vörös Bálint (tanuló IV., kvalifikációs futam, egypár), Vörös Bálint, Horpácsy Kristóf (tanuló IV. kétpár), Ambrus Márk, Kunstár Simon (tanuló IV. kétpár), Hajdú Márton (tanuló III. egypár), Boldogh Lilla (tanuló III. egypár), Vörös Bálint (tanuló IV. egypár, minikupa). Másodikok: Bagdi Zénó (tanuló III. egypár), Masa Kristóf, Szierer Balázs (tanuló IV. kétpár), Kunstár Simon (tanuló IV., kvalifikációs futam, egypár), Ambrus Márk (tanuló IV. egypár, minikupa), Kunstár Simon (tanuló IV. egypár, minikupa), Horpácsy Kristóf (tanuló IV. egypár, minikupa). Harmadikok: Ambrus Márk (tanuló IV., kvalifikációs futam, egypár), Szierer Balázs (tanuló IV. egypár, minikupa), Szabó Tamás (tanuló I. egypár), Moór Nikolett (tanuló IV., kvalifikációs futam, egypár).Budapesten rendezték a Bigwall magyar kupa országos versenyt, amely a nehézségi falmászóbajnokság második fordulója volt. Csongrád megyéből két versenyző indult: Riesing Eszter (Gerecse SE) és Harcsa Pintér András (Ujjerő SE), és mindketten megnyerték a korosztályos kategóriájukat. A felnőtt kategóriában is elindultak, ott 15 selejtezőút teljesítése után a legjobb nyolc versenyző került a döntőbe. Riesing Eszter a második, Harcsa Pintér András pedig a hatodik helyen jutott a döntőbe, ahol egy nehéz utat kellett mászniuk. Riesing végül a 6., Harcsa pedig az 5. helyen végzett. A versenyen közel száz sportoló vett részt.Eredmények, lányok, ifjúsági A: 1. Riesing Eszter; felnőtt női: 6. Riesing E.; férfiak, ifjúsági A: 1. Harcsa Pintér András; felnőtt férfi: 5. Harcsa Pintér A.Az NKM Szeged VE eredményei, elsők: Fülöp Levente (K1 serdülő, U15, 15 km, döntő II.), Molnár Csanád, Vugernicsek Tamás (C2 serdülő, U16, 15 km, döntő I.), Bakos Ágnes, Nyerges Csenge (K2 kölyök, U13, 10 km, döntő I.), Gyányi Levente, Molnár Csanád (C2 serdülő, U15, 15 km, döntő I.), Pap Máté (K1 serdülő, U16, 15 km, döntő I.), Papp László (C1 serdülő, U16, 15 km, döntő I.), Kiss Ágnes (C1 kölyök, U13–U14, 5 km, döntő I.), Gyányi Milán (MC1 gyermek, U10–U12, 5 km, döntő I.), Paragi Petra (MC1 gyermek, U10–U12, 5 km, döntő I.), Kelemen Blanka, Vörös Szonja, Erdélyi Dorisz, Bakos Nóra (MK4 gyermek, U10–U12, 5 km, döntő I.)Másodikok: Varga Nelli, Molnár Csepke (PC2 kölyök, U13, 10 km, döntő I.), Siket Rajmond, Molnár Lukács, Barna Dávid, Oltványi Zsombor (TC4 gyermek, U10–U12, 5 km, döntő I.), Vugernicsek Tamás (C1 serdülő, U16, 15 km, döntő I.), Simon Péter, Róth Bertalan, Hári-Kovács Dénes, Paragi Botond (MK4 gyermek, U10–U12, 5 km, döntő I.), Kiss Martin, Dornbach Dániel (PC2 gyermek, U10–U12, 5 km, döntő I.), Csomor Bence, Balog Áron (MK2 gyermek, U10–U11, 5 km, döntő I.), Csomor Balázs (MK1 gyermek, U11, 5 km, döntő I.).Harmadikok: Megyesi Botond (C1 serdülő, U15, 15 km, döntő I.), Pap Máté, Jóvári Patrik (K2 serdülő, U16, 15 km, döntő I.), Csorba Zsófia (C1 ifjúsági, U17–U18, 11 km, döntő I.), Szilágyi Balázs, Csanki Imre (C2 serdülő, U15, 15 km, döntő I.).Női ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 26. forduló: DKA (4.)–Szeged KSSE (10.) 43–27 (21–12)PC Trade Szeged: Körmendi K., Gyovai S. (kapusok), Molnár K. 2/1, Pördi R., Zsemberi Z. 3, Baranyi L. 1, Kertész K. 1, Lantos Sz. 5, Kovács Sz. 4/2, Lukács B. 2, Farkasinszki D. 4, Szöllősi Zs. 1, Tóth S., Bognár I. 4. Edző: Zsadányi Sándor.Női ifjúsági II. osztály, keleti csoport, 22. forduló: K. Szeged SE (5.)–NKK Balmazújváros (1.) 29–50 (14–26)KSZSE: Jakab (kapus), Bognár, CZIFRA 9, FEHÉR 2 (2), Jakabovits, Besenyi 4, Kovács 2, Koczkás 4, Bodrogi, JANOWSZKY 2, Perényi 1, Prágai 1, Limpek 2, Gyukics 1. Edzők: Komáromi Endre, Farkas Kitty.Szeghalom (6.)–Hódmezővásárhelyi LKC (7.) 35–33 (18–18)Női ifjúsági III. osztály, délkeleti csoport, 24. forduló: PC Trade Szeged KKSE II. (4.)–Bácsalmás (11.) 39–18 (15–7)PC Trade Szeged II.: Budai B., Jován É., Fehér I. (kapusok), Gál E. 1, Gordos Á. 4, Bondár Zs. 4, Kárász Sz. 4, Rácz P. 7, Tóth A. 9, Farkas A. 4, Koós K. 1, Prezenczki N. 4, Finsztál J., Kádár H. 1/1, Klement J. Edző: Baunok Bernadett.Gyula (5.)–Makó (10.) 40–24 (22–11)A makói gólszerzők: Hadobás R. 9, Dénes D. 6, Rácz V. 4, Bozsó Á., Czirok M.Férfi ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 26. forduló: PICK Szeged (1.)–PLER-Budapest (5.) 30–37 (17–19)PICK Szeged: L. Krivokapics – Kurai 2, Csiki Cs. 1, Balán 5, Oltványi 6, Tőkés 5, Józsa 1. Csere: Kucsera (kapus), Lőrincz 4, Nagy B. 1, Rea, Bajusz B., Dobay 1, Szabó B., Csányi 4. Edző: Velky Péter.Férfi ifjúsági II. osztály, keleti csoport, 22. forduló: PICK Szeged II. (7.)–VS Dunakeszi (8.) 34–34 (14–18)A szegedi gólszerzők: Serfőző 6, Szabó 5, Mokcsay 5, Kocsik 4, Juhász 4, Gercsó 4, Tóth 3, Borbély 2, Tóth-Molnár.Férfi III. osztályú ifjúsági bajnokság, : ContiTech Makói KC (4.)–Csongrádi Tigrisek KSE (6.) 18–23 (9–13)A makói gólszerzők: Sándor R. 7, Lajtár K. 5, Puskás R. 2, Gules M., Pici H., Magyar G., Petrovánszki Á.A csongrádi gólszerzők: Sebők Cs. 7, Kovács D. 5, Korom B. 4, Palásti D. 3, Csernák T. 2, Víg D. 2 góllal.Az U13-as bajnokság utolsó eseményén, a budapesti országos Mini-kupán vettek részt a Szegedi RSE csapatai.Eredményeik, kiemelt kategória, C csoport: Szombathelyi Sportiskola I.–Szegedi RSE I. 2:1, Szegedi RSE I.–Kispest SE A 2:1, BRSE II.–Szegedi RSE I. 3:0, Szegedi RSE I.–JRK I. 1:2, Szegedi RSE I.–Szolnoki Sportcentrum A 2:1, Szegedi RSE I.–Magyar Testgyakorlók Köre A 1:2, UTE-Mini Lila–Szegedi RSE I. 1:2.Alap kategória, A csoport: BRSE IV.– Szegedi RSE II. 3:0, Szegedi RSE II.–BRSE IV. 1:2, Szegedi RSE II.–BRSE IV. 1:2, Gödöllő Fehér–Szegedi RSE II. 2:0, Szegedi RSE II.–Szombathelyi Sportiskola II. 2:0, Szegedi RSE II.–Városi Sportegyesület Dunakeszi II. 0:2.A Szegedi Tudományegyetem Vívó Klub versenyzői szinte minden hétvégén képviseltetik magukat valamilyen régiós, országos vagy nemzetközi megmérettetésen. Nemzetközi szinten Czékmán Luca nyújtott remek teljesítményt, aki a szeptember óta tartó remek formáját idén is tudta hozni, az év elején a lengyelországi Poznanban lett bronzérmes a 190 fős nemzetközi mezőnyben, ezzel bebiztosította a helyét a kadett korosztályú Európa- és világbajnokság keretében. Az Eb-n és a vb-n sajnos az érmes helyezés sem egyéniben, sem csapatban nem jött össze, viszont rengeteg tapasztalatot és élményt gyűjtött, ami nagy segítség lesz a junior korosztályban. Czékmán Luca az idény végén a második helyen zárta az országos ranglistát, ami vidéki vívóként igazán kiemelkedő eredmény.Az országos diákolimpián több mint 10 érmes és dobogós helyet hoztak el a szegedi vívók. Női párbajtőrben aranyérmet szerzett az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola csapata (Balogh Lili, Klucsai Lili, Zanin Zsuzsanna), férfi tőrben szintén első lett sorrendben harmadszor az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola csapata (Mikecz Péter, Nagy Huba, Zsögön Andor, Zsögön Zétény). Egyéniben a dobogó harmadik fokára állhatott fel Nagy Huba és Zsögön Andor, illetve nyolcadik lett Hegyes Dávid. Férfi párbajtőr egyéniben bronzérmet szerzett Venk Dániel, míg az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola csapata szintén bronzérmes lett (Iványi Áron, Kecskeméti Dániel, Monoczki Máté, Simon Lőrinc). Női párbajtőrben is remekelt a Juhász Gyula együttese, és kiváló teljesítménnyel aranyérmet szerzett (Balogh Lili, Klucsai Lili, Zanin Zsuzsanna). Női tőrben bronzérmet szerzett a Szegedi Tömörkény István Gimnázium csapata (Csenki Kata, Dóda Hajnal, Sike Nóra).Hódmezővásárhelyen rendezték a gyermek korosztályú tőrvívók országos bajnokságát. Szegedről női tőrben Van Leeuwen Nina 7. helyezett lett, ezzel 6. helyen zárta az országos ranglistát. A fiúk mezőnyében Nagy Huba a dobogó 3. fokára állhatott fel, ezzel a 2. helyen zárta az országos ranglistát. Csapatban a tavalyihoz hasonlóan idén is komoly eséllyel indultak a szegediek, a legjobb 4-ig nem akadt komoly ellenfél, a döntőbe jutásért a későbbi győztes BHSE állta a fiúk útját, egyetlen tussal, 45:44-re maradtak alul. A bronzmeccsre elszántan és higgadtan álltak fel a pástra, és esélyt sem hagytak a halásztelki csapatnak, 10 tusos fölénnyel szerezték meg a bronzérmet. A csapat tagjai: Hegyes Dávid, Nagy Huba, Rácz-Bánszki Vilmos, Zsögön Andor.Bambi korosztályban két versenyt rendeztek idén, mindkettőt szegedi főszerepléssel: Zsögön Andor mindkét versenyen nyert, ezzel az éves korosztályos ranglistát is megnyerte. Hegyes Dávid az egyik versenyen ezüstérmet, a másikon 7. helyezést ért el, ezzel az országos ranglista második helyét szerezte megÁprilisban rendezték az egyetemista és főiskolás bajnokságot Debrecenben, amelyen az SZTE színeiben női tőrben Marosi Réka a 4. helyet szerezte meg, Bakó Tamás pedig a 3. helyen végzett.Benu fiú ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 25. forduló: Tiszavirág-Szegedi VPS (13.)–Eger (10.) 11–18 (4–5, 1–5, 3–5, 3–3)A szegedi gólszerzők: Börcsök 3, Mekkel 2, Antal 2, Berkó 2, Szporny, Tanács.Legrand-Szentes (8.)–KSI (2.) 12–20 (2–6, 2–3, 3–4, 5–7)A szentesi gólszerzők: Bozó P. 5, Kasza D. 2, Tóth Gy. 2, Barna M., Kürti-Szabó M., Mácsai G.Benu fiú serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 25. forduló: Rossmann-SZVPS (8.)–Eger (12.) 10–9 (3–4, 3–1, 3–2, 1–2)A szegedi gólszerzők: Lakatos 4, Berkó 4, Szporny, Antal.Legrand-Szentes (6.)–KSI (1.) 13–15 (4–3, 4–5, 2–5, 3–2)A szentesi gólszerzők: Mácsai G. 5, Kasza D. 4, Barna M. 3, Zsoldos Kádár I.Benu fiú gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 25. forduló: Mercedes-SZVPS (9.)–Eger (7.) 9–4 (2–1, 2–1, 4–1, 1–1)A szegedi gólszerzők: Leinweber 5, Ladóczky 2, Körmendi, Pörge.Legrand-Szentes (13.)–KSI (1.) 5–25 (2–5, 0–8, 1–6, 2–6)A szentesi gólszerzők: Varga M. 2, Tonomár Z., Félegyházi Török J., Gila T.Benu leány ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 22. forduló: Csongrád VVSE (12.)–Dunaújváros (5.) 2–30 (0–9, 1–6, 0–10, 1–5)A csongrádi gólszerzők: Szarvas L., Kátai-Benedek H.A-Híd OSC (10.)–Yordo-Szentes (3.) 7–13 (1–6, 1–2, 2–4, 3–1)A szentesi gólszerzők: Kudella P. 4, Korom R. 3, Szabó K. 2, Dömsödi D. 2, Fodor F., Varga V.Győr (9.)–Szegedi NVEIF (11.) 13–9 (4–3, 3–2, 2–3, 4–1)A szegedi gólszerzők: Botka Zs. 3, Torma B. 2, Zánthó K., Katona Cs., Ladócki, Medgyes V.Benu leány serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 22. forduló: Csongrád VVSE (11.)–Dunaújváros (4.) 7–20 (0–6, 3–5, 0–5, 4–4)A csongrádi gólszerzők: Hegedűs G. 2, Forgó J., Szarvas L., Varga Z., Tyukász A., Kókai L.A-Híd OSC (10.)–Yordo-Szentes (2.) 10–9 (1–1, 0–2, 2–2, 3–1, 4–3), büntetőkkel.A szentesi gólszerzők: Dömsödi D. 5, Mácsai E. 2, Bocskay E., Nagy Z.Győr (8.)–Szegedi NVES (12.) 13–4 (6–1, 2–0, 3–0, 2–3)A szegedi gólszerzők: Ladócki A. 2, Varga N., Báló L.Benu leány gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 22. forduló: Csongrád VVSE (9.)–Dunaújváros (4.) 11–14 (4–1, 2–5, 3–6, 2–2)A csongrádi gólszerzők: Hegedűs G. 5, Kókai L. 4, Somodi R., Tyukász A.A-Híd OSC (5.)–Yordo-Szentes (3.) 4–8 (1–1, 0–3, 2–4, 1–0)A szentesi gólszerzők: Tatár Kiss V. 3, Mácsai E. 3, Mácsai K. 2.Győr (12.)–Szegedi NVEGY (7.) 5–13 (0–2, 1–5, 1–3, 3–3)A szegedi gólszerzők: Medgyes V. 3, Katona Cs. 2, Hasznos N. 2, Varga N. 2, Lovász J. 2, Báló L., Lovász L.