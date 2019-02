Téli Szünet a megyekettes csapatoknál (12. rész): Edzés nélkül is megy a Baksnak

Megbeszélés. A baksiak bővítenék a keretet. Fotó: Vincze Norbert

Pazarul indította a szezont a megyei II. osztályban újonc Baks. A feljutást követően a csapat az első négy meccsét megnyerte, a kezdeti lendület pedig szinte végig elkísérte a gárdát, hiszen 28 pontot gyűjtve a tabella ötödik helyéről várhatják a folytatást a baksiak. A sikeres őszben ugyanakkor elévülhetetlen érdemei mutatkoznak Mihály Róbertnek: a 31 éves támadó csapata góljainak felét, 17-et jegyzett a félév során.– Jó csapatunk, rutinos, magasabb osztályt is megjárt játékosaink vannak, akiket megfelelően egészítenek ki a fiatal játékosok – kezdte Tóth Csaba, a Baks játékos-edzője. – Az elején tudtunk edzeni, azonban nyár óta nem volt edzésünk a munkahelyi elfoglaltságok miatt. Robi is bekezdett, de az edzések elmaradásával benne is ott maradt tíz gól. Minden körülmény adott lenne, viszont mindenki késő estig dolgozik – tette hozzá Tóth Csaba.A baksiak helyzete érdemben nem javult a télen sem, a téli szünetben vasárnap a kisteleki edzőmérkőzés jelenti az első közös foglalkozást is, a bajnoki rajtig pedig a Szentes II. ellen van tervben egy újabb edzőmeccs. Persze nem pihenéssel telik a téli időszak a keret tagjai számára, akik főképp kispályás tornákkal készülnek a tavaszra. Egyelőre egyetlen változás biztos, Muzsik Sándor külföldi munkavállalása miatt távozik, a Baks ugyanakkor szeretne pár játékost igazolni, mert a szűkös keretet ősszel megviselték az eltiltások.– Sokat számít az is, hogy a padon is elég ember üljön majd a tavasszal, mert nem tudunk edzeni, kell a frissítés. A vezetőségnek azt ígértem, hogy az első nyolc hely valamelyikén végzünk, ezt tartom is. Mindenkivel pariban voltunk, de az első négy csapattól egyaránt kikaptunk, ennyit jelent, amikor valaki rendesen edz, így reális a helyezésünk – zárta Tóth Csaba.