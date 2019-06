Teljes a táncos mezőny a Tisza Nemzetközi Versenyen

A viadalra 22 ország párosai neveztek, a nemzetközi kategóriákra a magyarok mellett érkeznek versenyzők Csehország, Ukrajna, Románia, Bulgária, Ausztria, Észtország, Ciprus, Szlovákia, Oroszország, Litvánia, Lengyelország, Azerbajdzsán, Görögország, Spanyolország, Kazahsztán, Szlovénia, Szerbia, Ausztrália, Németország, Olaszország, Dánia színeiben is.



A legnépszerűbb kategória a WDSF open felnőtt standard táncok csoportja, ahol 38 pár kezdi meg a küzdelmeket, de például szenior 2-ben hét, szenior 3-ban 14, szenior 4-ben pedig 11 pár regisztrált. De igen népes a felnőtteknél a latin-amerikai táncok mezőnye (30 páros, itt indul a kuriózumnak számító ausztrál duó is), és 20 felett van a WDSF ifjúsági standard és latin kategória létszáma szintén.



Összességében nem lesz egyszerű dolga a szervező Papiron Szeged VTK-nak, hiszen nagyjából 270 duó (!) mozgását kell majd több napon keresztül koordinálni – az érkezéstől a versenyeken át a távozásig egyaránt.

A rutin azonban mellettük szól. Az esemény előzetes időrendje alapján holnap 10 órától a selejtezőket, 18 órától a döntőket rendezik, majd vasárnap 10 órától formációs viadalokat tartanak, 13 órától következnek újra a selejtezők, míg 18 órától a finálék. Jegyeket kedvezményesen Szegeden a Délmagyarország ügyfélszolgálati irodáiban, a KM Tours utazási irodában a Nagyáruháznál és a Tourinform-irodában lehet elővételben vásárolni, míg a két versenynapon a helyszínen, az újszegedi sportcsarnokban is, de ott már teljes áron kapható a belépő.