Újoncként remekelt a bajnokságban a Guardians

Újoncként keményen küzdöttek. A piros mezes CFS Guardians hazai meccseire több százan voltak kíváncsiak. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

A hazai pályán, a szegedi Felső Tisza-parti stadionban rendezett mérkőzésen még a kedvezőtlen időjárás mellett is 200 né­­ző volt, de a szezon során olyan találkozójuk is volt a centerpályán, amelyre 400 szurkoló látogatott ki, ráadásul idegenben is elkísérték a csapatot a szurkolók.– Hálásak vagyunk a közönségünknek, akik nem csak Csongrád megyéből jöttek, hi­­szen mi vagyunk a Dél-Alföld egyetlen olyan amerikai­futball-­csapata, amely bajnokságban indul – hangsúlyozta Ba­­ranyi Ernő, a Guardians edzője.– Óriási élmény volt sok néző előtt játszani, és azt is jó volt látni, mennyit fejlődtünk első bajnoki szezonunk során. Az idény végére a szakmai stábbal együtt 70 főre duzzadt a létszámunk. Már most tervezzük az utánpótlást, hiszen az iskolai bemutató edzéseken meglepve tapasztaltuk, mennyi gyerek mennyire képben volt a sportággal – mondta a tréner. A kitűzött célt elérte a Guardians, hiszen 3 vereség mellett 3 győzelmet könyveltek el az alapszakaszban, és közel voltak ahhoz, hogy a döntőért játsszanak a rájátszásban.– Ilyen jó mérlege még nem volt újonc csapatnak, erre na­gyon büszkék vagyunk. Az ed­­­­zéseken és a meccseken végzett példaértékű munkának és hozzáállásnak köszönhető a szép de­­bütálásunk. Evés közben megjött az étvágyunk, így már az elődöntőre hajtottunk, ami nem jött össze, de így is le a kalappal a srácok előtt – nyilatkozta a szakember.