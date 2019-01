Újra látható a fejlődés: az utóbbi évek legsikeresebb tornája volt a Kék Mókus-kupa

Motivált csapatok, jó meccsek. Még több ilyen kupát! Fotó: Karnok Csaba

Ahhoz, hogy egy rendezvény minden szempontból sikeres legyen, sok mindennek össze kell állnia. A 32. alkalommal lebonyolított Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna az utóbbi évekhez képest mindenképpen sikeresebb volt – pedig akik vele foglalkoztak, szerveztek, semmivel sem dolgoztak kevesebbet, mint eddig.Ám egy nagyon fontos dolog már az elején dobott a torna megítélésén: a Zengő Alföld Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint névadó szponzor jelent meg, ezáltal pedig a pénzjutalom is igen csábító lehetett. Ehhez csatlakozott a Generali Biztosító Zrt. és a Generali a Biztonságért Alapítvány, valamint a megszokott stáb, a Délmagyarország, a Szegedi Sport és Fürdők Kft., illetve az MLSZ Csongrád megyei igazgatósága támogatóként, valamint az a sok-sok személy, cég, vállalkozás, amely a tombolanyereményeket felajánlotta. Közel hatvan, egyenként akár több ezer forint értékű nyeremény talált gazdára – köszönhetően Bodó Attila és Zahorán Edit megalkuvást nem tűrő szervezkedésének.Ne menjünk el szó nélkül az utolsó játéknap dátuma mellett sem: december 29. éppen olyan napra (szombat) esett, amikor semmilyen más esemény nem volt Szegeden. Aki tehát a karácsonyi ünnep után ki akart mozdulni, és szereti a kispályás futballt (a nagypályás változat naponta több órán át ömlik a tévéből), az megtalálta a számítását.– Gyerünk ki a sportcsarnokba, játszik a nagybátyám!– Jé, ott a szomszéd!– Hajrá, apa!– Ki a címvédő? Nézzük, mit kezd most a kihívóval!A fenti idézetekből is látszik, bőven volt ok a kilátogatásra. És ha nem is telt meg teljesen a két hosszanti lelátó, lent, a pályán végre ismét azt lehetett érezni egy-egy gól vagy látványos megmozdulás után, hogy összenyom a csarnok – a nap csúcspontján a nézőszám meghaladta az ezer főt.A gálameccs szomorú aktualitása, Szalai István elvesztése pedig olyan összefogást eredményezett a háttérben, amely látványos, vicces jeleneteket egyaránt tartalmazott az emlékmérkőzésen – és volt húsz gól is.Persze van még hova fejlődni, lehet ezt még fokozni, kell is javulni. De a jó irányt megtaláltuk.