V. Vilmos király

1. Danóczy Richárd 664 (Szegedi TE), 2. Szél Tibor 657 (Szegedi TE), 3. Karsai László 653 (Szegedi TE), 4. Ernyesi Róbert 649 (Neumarkt, tarolás: 243), 5. Zavarkó Vilmos 649 (Podbrezova, 238), 6. Matijas Nikola 643 (KK Partizan), 7. Zapletán Zsombor 642 (Répcelak, 254), 8. Bystrik Vadovic 642 (Podbrezova, 252), 9. Igor Kovacic Igor 642 (Neumarkt, 239), 10. Milan Jovetics 641 (KK Partizan), 11. Kakuk Levente 639 (Répcelak), 12. Loncsárevity Adrián 637 (Szegedi TE), 13. Jovan Csalics 632 (Szegedi TE), 14. Kiss Norbert 631 (Szegedi TE), 15. Kiss Tamás 630 (Neumarkt, 239),16. Botházy Péter 630 (FTC).Danóczy R.–Horváth Zoltán (Répcelak) 0:2, Karsai L.–Brancsek János (Szegedi TE) 1:1, szétlövéssel: 19:16, I. Kovacsics–M. Jovetics 1:1, szétlövéssel: 19:25, B.k Vadovic–Kakuk L. 0:2, Zapletán Zs.–Loncsárevity A. 1:1, szétlövéssel: 21:24, N. Matijas–Kiss N. 1:1, 20:21, Ernyesi R.–Botházy P. 2:0, Zavarkó V.–Kiss T. 1:1, szétlövéssel: 22:14.Kiss N.–Zavarkó V. 0:2, Ernyesi R.–Loncsárevity A. 2:0, Karsai L.–Kakuk L. 1:1, szétlövéssel: 18:17, Horváth Z.–M. Jovetics 0:2.M. Jovetics–Zavarkó V. 0:2, Karsai L.–Ernyesi R. 0:2.Ernyesi R.–Zavarkó V. 0:2.210 induló, 280 eredmény (volt több játékos is, aki többször próbálkozott a feliratkozással), 160 igazolt, 40 szenior- (55 év feletti), 37 amatőr-, 17 utánpótlás-versenyző, öt nemzet. Ez volt a 17. BB Mentor-kupa WNBA-NBC nemzetközi A kategóriás férfi egyéni teke világranglista-verseny, egyben szenior- és utánpótlás-világkupa az újszegedi teke- és bowlingcentrumban. Az elmúlt tíz napot ezek a számok jellemezték.A selejtező legjobb 16 játékosa maradt állva a tekemaraton utolsó napjára, de úgy, hogy két kiválóság, Szél Tibor (Szegedi TE) sérülés, Jovan Csalics (Szegedi TE) pedig gyász miatt visszalépett – helyettük Brancsek János (Szegedi TE) és Horváth Zoltán (Répcelak) került a 16-os döntőbe. És így is öt hazai jutott a nyolcaddöntő mezőnyébe, ahol telt ház előtt a sprint szakág szabályai szerint harcoltak az elsőségért a versenyzők.És ahogy már négyszer, legutóbb éppen egy éve, ezúttal is a szlovák Podbrezova vajdasági magyarja, Zavarkó Vilmos nyert. Pedig nem volt egyszerű az útja a sikerig, hiszen csupa világbajnok (Kiss Tamás – KK Neumarkt, Kiss Norbert – Szegedi TE, Milan Jovetics – KK Partizan, Ernyesi Róbert – KK Neumarkt) várta.Ám lehengerlő teljesítménnyel a négy meccs nyolc szettjéből csak egyet vesztett el, és mindegyik alkalommal minimum 160 fás játékrészt produkált. Zavarkó kapta a szegedi szurkolók különdíját a 16-os döntő legjobb eredményéért (éppen a döntőben 344 fa). Az első alkalommal kiírt szeniorversenyt Csalics, az utánpótláskorúak viadalát Brancsek János (Szegedi TE), míg az amatőrök versenyét a szegedi Tót Szabolcs nyerte, a legjobb Szegedi TE-játékos pedig az elődöntőig menetelő Karsai László lett.Az egyéni verseny mellett összemérte erejét a Szegedi TE, a magyar válogatott és a szlovák Podbrezova is: a hármas tornát a csapat-világbajnokságra készülő magyar nemzeti csapat nyerte meg a házigazda és a szlovák együttes előtt.