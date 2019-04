Vereséggel zárta az alapszakaszt a Szedeák

Jobban kezdett ugyan a Naturtex-SZTE-Szedeák az alapszakasz utolsó, soproni mérkőzésén: viszont hiába a minimális szegedi előny, a második negyed közepén Wigginsnek köszönhetően előbb megfordította a meccset az SKC, majd Warner is belelendült, és egy 7-0-s futással máris a Sopronnál volt az előny. A nagyszünetre tízpontos hátrányba került a szegedi együttes, innen azonban hiába zárkózott fel többször is három-négy pontra a Szedeák, nem sikerült újból átvenni a vezetést. 63-59-nél a negyedik negyed végén három tripla is hihetetlen módon szédült ki, Krapic, Wirth és Sulovics sem járt szerencsével, a Sopron viszont kosarakat szerzett - ekkor eldöntötte a meccset.



Mindez azt jelenti, hogy a Szedeák hét győzelemmel és tizenkilenc vereséggel zárt az alapszakaszban, így az alsóházban folytathatja - a Sopron ezzel a győzelemmel megmenekült, a középszakasz folyamán így a Kaposvár, az Alba és a TF Budapest lesz a Naturtex ellenfele.



Sopron - Naturtex-SZTE-Szedeák 74-62 (19-20, 24-13, 16-16, 15-13)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 25. forduló

Sopron: Warner 19/3, Lemar 18/3, Takács 5/3, Wiggins 14/3, Gordon 10. Csere: Supola 8/3, Molnár, Werner. Vezetőedző: Sabáli Balázs.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics 13/3, Wirth 7, Ponjavics 4, Juhos 6, Sulovics 18. Csere: Krapic 8, Kerpel-Fronius 2. Vezetőedző: Andjelko Mandics.



Andjelko Mandics: - Hasonló meccset játszottunk, mint legutóbb Szombathelyen. Az első félidőben nem találtunk a ritmust, rosszul védekeztünk. A szünet után javultunk, de fontos pillanatokban három tripla is kiszédült, elrontottunk pár büntetőt, és ez eldöntötte a meccset.



