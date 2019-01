Visszatérnének korábbi arcukhoz

A megyei II. osztályból érkezve vághatott neki a megyeegynek a Székkutas TC. A gárda az idény elején ugyan jól szerepelt, az utolsó nyolc meccsén azonban nyeretlen maradt, ezek közül az utóbbi négy találkozón gólt sem tudott szerezni, így nyolc pontot gyűjtve a 13. helyről várhatja a tavaszi folytatást.



– Az ősz eleje elfogadható volt, megvolt az a csapategység is, ami kellett ahhoz, hogy eredményesebbek tudjunk lenni, mint a szezon második felében. Hozzáállásbeli problémáink is akadtak, alacsony volt az edzéslátogatottság az ősz végén, így az egységünk is megbomlott, önbizalmunkat is elveszítettük, és nagyon kevesen is voltunk a félév végére, főképp a sérülések miatt.



Nem is emlékszem rá, hogy egymást követő két meccsen ugyanabban az összeállításban játszottunk volna. Nehéz ősz volt, de jobb tavaszra készülünk – összegzett Horváth Zoltán, a Székkutas edzője.



A tréner megjegyezte, szeretnének a tél folyamán két-három labdarúgóval erősíteni, ezt illetően tárgyalásokat is folytattak. Egy érzékeny veszteség viszont érte a csapatot, mert Nagy András munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tudja tovább vállalni a játékot, így a 31 éves, öt góljával holtversenyben házi gólkirály játékos távozik a csapattól.



A székkutasiak január 22-én kezdik a felkészülést, majd szerda–szombat ritmusban nyolc edzőmeccs következik, a programot heti két edzés teszi teljessé. A tél során az Orosházi MTK-ULE-vel, a Mártéllyal, a Kunszentmártonnal és a Hódmezővásárhelyi FC-vel találkozik a gárda, a Gádorossal és a Mindszenttel pedig két alkalommal is gyakorolnak.



– Mindenképp a bennmaradás a célunk, mivel jelentős ponthátrányt szedtünk össze az előttünk álló csapatokkal szemben, az alapvető célunk, hogy az FK Szegedet és a Zsombót magunk mögött tartsuk – zárta Horváth Zoltán.