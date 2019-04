Visszatérő légióssal kezdhet a Szentes

A Kurca-partiak számára papíron nem jelenthet gondot az egyik fél második győzelméig tartó párharc, hiszen ellenfelük az a Tatabánya lesz, amely az alapszakaszban csak a pont nélkül záró sereghajtó, a Honvéd ellen tudott sikereket elérni. A szentesiek idegenben 10–4-re, otthon pedig 13–6-ra diadalmaskodtak a Tatabánya ellen.



– Nem szabad lebecsülni az ellenfelünket, a támadójátékuk variációira külön felkészültünk. Amikor mi támadunk, elegendő lehet az alapjátékunk, de védekezésben több variációt is gyakoroltunk – nyilatkozta Komlósi Péter, a Hungerit vezetőedzője, majd elárulta: a csapatához visszatért Niu Guannan. A tavaly már Szentesen szereplő kínai pólós a rájátszásban Kövér-Kis Rékáék segítségére lesz, így pedig egy légiós minden meccs keretéből kimarad, hiszen egy-egy csapatban csak három külföldi szerepelhet a bajnokikon.



Az UVSE II. kizárása miatt a Szeged SZTE ellenfél nélkül maradt a rájátszás első körére, de most már bekapcsolódik a bajnokság hajrájába. Első ellenfele az Eger lesz, amellyel szemben a tisztes helytállásra pályázhat. Az alapszakaszban idegenben 17–7-re, otthon pedig 15–12-re kapott ki a hevesiektől a Szeged.



– Nem mi vagyunk a párharc esélyesei, de azért megpróbálunk bravúrt elérni. Erre azért is kell törekedni, mert a rájátszás legfontosabb mérkőzéseire csúcsformába kell kerülnünk, ami nehéz lesz, ha most kiengedünk

– véli Varga Tamás, a Tisza-partiak trénere.