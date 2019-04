26 tonna halat fogtak az V. Balatoni Pontyfogó Kupán

Hálával tartozunk minden támogatónknak, szponzorunknak, kollégánknak, nélkülük nem lenne ilyen sikeres ez a verseny. Bízom benne, hogy a 2020-ban megrendezésre kerülő versenyen a 30 kg fölötti pontyot is sikerül kifognia valamelyik csapatnak. Megpróbáljuk majd még jobban motiválni a versenyzőket erre is, de nem ez lesz az egyetlen meglepetés a jövő évi versenyen. A Balatoni Pontyfogó Kupa jövőre április 19 és 25 között kerül majd megrendezésre. Szeptember 1-én megnyitjuk a versenyre való regisztrációt, amelyet december 31-én zárunk majd le"

Április 14-én vette kezdetét a világ legnagyobb pontyfogó bajnoksága a Balaton körül. 22 országból, közel 250 csapat tette próbára horgásztudását, hogy a rendelkezésre álló közel egy hét alatt kifogják, lemérjék, majd egy fotó elkészítését követően visszaengedjék a horogra akadt pontyokat.Az időjárás idén is kegyes volt a versenyzőkhöz, a kapások pedig egymást érték. Az idei évben 26418,79 kg ponty akadt horogra. A legtöbb kifogott hallal büszkélkedő csapat a Deepex Lithuania lett, amely 629,81 kg-nyi összfogással zárta a versenyt. A legnagyobb halat a Trakker Team fogta, melynek súlya 26 kg volt.A verseny megálmodója, a The Fishing&Hunting csatorna tulajdonosa, Radu Morar örömtelien zárta az eseményt és a jövőre nézve is nagy bejelentést tett.- mondta Radu Morar az esemény zárónapján.