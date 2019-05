A Manchester City az első triplázó angol csapat az FA-kupában

Josep Guardiola tanítványai ezzel sporttörténelmet írtak: a City lett az első olyan csapat, amely triplázni tudott Angliában. A londoni Wembley Stadionban rendezett finálé során végig a City irányított, a félidőben David Silva és Raheem Sterling góljaival már 2-0-ra vezetett, a második játékrészben pedig Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, majd Sterling kétszer is betalált, fölényessé téve ezzel a manchesteri együttes sikerét. A City 2011 után nyert ismét FA Kupát, s története során hatodszor diadalmaskodott a sorozatban. Duplázni, azaz a bajnoki cím mellett valamelyik kupasorozatot is megnyerni, korábban kilenc csapatnak is sikerült, 2014-ben és tavaly épp a Manchester Citynek. Rajtuk kívül városi riválisuk, a Manchester United, valamint a Chelsea, az Arsenal, a Liverpool, a Tottenham, a Nottingham Forest, az Aston Villa és a Preston North End is tudott duplázni.