Nyolcezer méteres hegycsúcsok meghódítására indulnak magyar hegymászók

A Kalifa Alpin csapat tagjaként Lengyel Ferenc hegymászó a Himalájában található 8027 méteres Sisapangma, Varga Csaba nagyváradi hegymászó pedig a 8080 méter magas Hidden Peak (Gasherbrum I) megmászását tűzte ki célul, míg Héjja Bálint a Pamír-hegységben található Lenin-csúcsra indul sítalpakon az idei évben - jelentették be a keddi budapesti sajtótájékoztatón.Varga Csaba júniusban kezdi expedícióját, Héjja Bálint Lengyel Ferenccel együtt júliusban indul a Lenin-csúcsra. Ezt követően Lengyel Ferenc augusztusban kezdi a Sisapangma megmászását és a tervek szerint szeptemberben éri el a csúcsot. A hegymászók a nyolcezer méter feletti hegycsúcsokon pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül másznak - hangsúlyozta Bíró Dániel, a Kalifa Magashegyi Expedíciók 2019 kommunikációs menedzsere.Emlékeztetett arra, hogy Sarhan Omar cégtulajdonos vezetésével februárban alakult meg a Kalifa Alpin csapat, amely az úgynevezett tiszta mászást tűzte ki célul. A megalakulás óta a csapat számos terep-és ultrafutó versenyen, teljesítménytúrán és felkészülési mászáson vett részt. Február végén értek fel a 3798 méteres Grossglockner csúcsára a ritkán mászott északi oldalon, az úgynevezett Theo-Riml-emlékúton keresztül - mondta.Varga Csaba nagyváradi hegymászó elmondta, hogy eddig hat expedíción vett részt nyolcezres hegyeken, ebből hármat sikerült megmásznia oxigénpalack és serpák nélkül. Idén a 8080 méteres Hidden Peak (Gasherbrum I) elérését tűzte ki célul, a Karakorum-hegyvonulat egyik legmagasabb, a Föld 11. legmagasabb csúcsa a negyedik nyolcezrese lenne. 2013-ban már sikerült feljutnia pótlólagos oxigén nélkül a 8035 méter magas Gasherbrum II-re. "Lépcsőzetesen szeretnék építkezni, ezért is választottam az idén a Hidden Peak (Gasherbrum I) csúcs megmászását, mivel a hegy nagy részét már ismerem" - magyarázta.Lengyel Ferenc hegymászó idei célja, hogy oxigénpalack nélkül érje el az első nyolcezresét, a világ 14-ik legmagasabb hegycsúcsát, a Himalájában található 8027 méteres Sisapangmát. A hegymászó elmondta, hogy hobbi szinten kezdett el a hegymászással foglalkozni, eddig az Alpok 82, négyezer méter feletti csúcsára jutott fel, és több alkalommal mászott együtt a 2013-ban, a Kancsendzönga megmászása közben elhunyt Erőss Zsolttal, akivel többek között a Kilimandzsáróra jutottak fel együtt. Tavaly pedig a 7134 méter magas Lenin-csúcsra ért fel Kirgizisztánban - tette hozzá.Mint mondta, elsődleges célja, hogy oxigénpalack és magashegyi teherhordók segítsége nélkül, a Sisapangma ritkán mászott déli oldalán keresztül jusson fel a hegycsúcsra.Héjja Bálint idei célkitűzése, hogy sítalpakon jusson el a Pamír-hegységben található 7134 méteres Lenin-csúcsra. Kiemelte, hogy magyar viszonylatban ritkaságnak számít a hétezres síalpinizmus. Magyar részről eddig Wetzl Péter jutott fel hétezres csúcsra sítalpakon, 2004-ben érte el a Kínában található 7546 méter magas Muztág Atát.Hangsúlyozta: az expedíció során mászótársa a Kalifa Alpin Csapat másik tagja, Lengyel Ferenc lesz, aki 2018-ban már felmászott a Lenin-csúcsra, így helyismeretével sokat tud neki segíteni.A sajtótájékoztató után a világklasszis lengyel alpinista, Krzysztof Wielicki tart előadást Budapesten, a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban. Wielicki az első ember, akinek sikerült télen megmászni a világ legmagasabb hegyét, a 8848 méteres Mount Everestet honfitársával, Leszek Cichyvel 1980-ban. Ötödikként mászta meg mind a 14 nyolcezrest, az Everest mellett a Kancsendzönga (8586 m) és a Lhoce (8516 m) csúcsát is télen érte el. Több nyolcezrest is új útvonalon, illetve szólóban hódított meg.