Szabó Tünde: a sport a legdinamikusabban fejlődő ágazat

A sport a legdinamikusabban fejlődő ágazat - mondta a Magyar Nemzetnek az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára, hozzátéve, hogy a 2010 óta kiemelt támogatást élvező magyar sport a 2024-es olimpiai játékokon "robbanthat" nagyot.A lap pénteki kiadásának adott interjújában Szabó Tünde hangsúlyozta, a sport multimilliárdos üzletággá vált az elmúlt évtizedekben, és ez egyre erősödik, és az utóbbi tizenöt évben már Európára is jellemző, hogy a leggyorsabban és legdinamikusabban fejlődő ágazat. Mint mondta, világjelenség, hogy egyre több hivatás, szakma orientálódik, szakosodik a sport irányába.Emlékeztetett arra, hogy Magyarország idén asztaliteniszben, öttusában, vívásban és kajak-kenuban is világbajnokságot rendez, 2023-ban pedig atlétikai vb-t fog. Jövőre négy mérkőzés erejéig társházigazdája lesz a labdarúgó Európa-bajnokságnak. Idén nyáron a magyar fővárosban rendezik a Maccabi Európa Játékokat, 2019-ben ráadásul Budapest Európa sportfővárosa, aminek révén még inkább fel tudják hívni a figyelmet az aktív, sportos életmód fontosságára.Kitért arra is, hogy Magyarországon a 16 kiemelt sportág közül egyiknek sincs női elnöke, az összes sportági szakszövetséget tekintve hármat vezet nő. A kiemelt edzői státust élvező 189 főből 15 nő, a Magyar Olimpiai Bizottság tizenöt tagú elnökségében pedig egyetlen nő van. Mint mondta, támogatja, hogy "jöjjön minél több nő a feladatok ellátására".