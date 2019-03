125 éves a Déri, szakképzésben a legerősebbek között van: gálaműsorral és kiállítással ünnepeltek - fotógaléria

Egyébként a „megtelt" táblát ki is tehetnék az intézményre, ahová most 671 diák jár. A mennyiség nem megy a minőség rovására: például az országban csak 6 szakgimnázium diákjai teljesítenek jobban matematikából a dériseknél. A szegedi iskolákat tekintve a Radnóti és a Ságvári után a harmadik legjobb eredményt érték el a középszintű érettségiken.

Szent-Györgyi Albert szobája

A jelenlegi, Kálvária téri épület ugyan iskolának készült, ám katonai kórházként kezdte a működését. A Dérinek nagyon sok köze van Szent-Györgyi Alberthez és a C-vitamin felfedezéséhez – szoba is őrzi az iskolában a tudós emlékét.

A Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája idén ünnepli 125. évfordulóját – ez alkalomból pénteken iskolatörténeti kiállítás nyílt a Kálvária téri épületben. Ezen láthatók az iskolában oktatott szakmák, a diákélet tárgyi emlékei: többek között régi iskolaszerek, meghívók, ballagási tarisznyák. A díszteremben elhelyezték egykori diákjuk, Csúry László óráját, amelyet lánya ajánlott fel az iskolának az évfordulóra. Kevesen tudják, hogy a mesterember és édesapja készítette a Dóm tér zenélő óráját is. Péntek reggel pedig egy Ford T-modell is megjelent az iskolaudvaron, és előadás is elhangzott Galamb Józsefről, az autó egyik tervezőjéről – aki egykor szintén az iskolában tanult.Délután gálaműsort rendeztek a Szent-Györgyi Albert Agórában. A színvonalas műsorban Vargáné Szőke Márta igazgató külön is köszöntötte azokat az osztályokat, amelyek aznap tartották találkozójukat: voltak közöttük 1969- ben, de 1954-ben végzett diákok is. Utóbbiak közül három úr és egy hölgy meg is jelent. A legidősebb osztály négydiákja levélben üdvözölte az eseményt: ők 70 éve érettségiztek, de lélekben ott volt az Agórában Ampli Árpád, Mészáros László, Szőke László, Túróczi Imre is.– A szakképzésben nem lehet állandóságról beszélni. Ehhez kell az a rugalmas és optimista szemlélet, amelyet a Déri képvisel – fogalmazott az igazgatónő, hozzátéve, idén már 12 érettségi utáni szakképzést tudnak ajánlani diákjaiknak.Országos tanulmányi versenyeken is sorra jól szerepelnek a diákok, a legutóbbi eredményekről mi is beszámoltunk (2019. március 25.:). De más megmérettetésen is erősek: Zámbó Nándor a Működj! pályázaton okos megszakítójával nyerte el a legtöbb díjat. Nyomtatottáramkör-tervezésben Zudor Bence, CNC-programozásban Magyar Csaba teljesített kitűnően. A Lego versenyén tízfős csapatuk a robotkonstrukció kategóriában első lett. Pneumatikából még ezután lesz az országos döntő – ott is több diák képviseli majd Szegedet.