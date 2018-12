13 lakást osztanak szét a fiatalok közt Algyőn

137 millió 476 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert az algyői önkormányzat Esély otthon az algyői fiataloknak című pályázatával. A fejlesztés célja, hogy az Algyőn élő 18 és 35 év közöttiek számára alapvetővé váljon a helyben maradás, illetve az ideköltözés, ezáltal javítva a település népességmegtartó erejét és versenyképességét.



– Különös figyelmet fordítunk a fiatal korosztály életkörülményeire, igényeire, visszajelzéseire, annak érdekében, hogy élhető vidéki település maradjon Algyő, ahonnan a fiatalok nem vándorolnak el, illetve vonzóvá válik más településen élők számára is. Két megyei jogú város között helyezkedünk el, mégis nagy kíváncsiság övezi a programunkat, például Szegedről is vannak érdeklődők, többen keresnek házat, telket nálunk. Biztos vagyok benne, hogy a lakásokra is túljelentkezés lesz. Elsősorban a munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, de közben a résztvevők életviteli kompetenciáinak fejlődése is megvalósulhat. Tematikus műhelymunkába vonjuk be a helyi foglalkoztatók vezetőit, HR-munkatársait. Üzem-, illetve gyárlátogatásokat tervezünk, amelyek keretében a résztvevők közelebbről ismerhetik meg a foglalkoztatók tevékenységét, munkatársaikkal szemben támasztott elvárásait, a számukra biztosított lehetőségeket, valamint az éppen aktuálisan pályázható munkaköröket, elősegítve ezzel életkezdésüket, letelepedésüket – részletezte lapunknak Molnár Áron polgármester.



Nemcsak oktatásban részesül a célcsoport, hiszen a jelenleg használaton kívüli algyői „zöld" iskola átalakításával 13 lakást alakítanak ki és osztanak szét a fiatalok közt, akik pályázat útján juthatnak a bérleti díj nélküli otthonokhoz. Csupán a rezsit és a közös költséget kell majd fizetniük az új lakóknak. Az ingatlanokban gáztűzhely, mosógép, laptop, ágy, szekrény, mikrohullámú sütő és hűtő is lesz majd.