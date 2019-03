200 forint alatt is van szép alma a piacon - Hazai gyümölcsöt kínálnak a multik is

Ez már hűtőházi gyümölcs

Van bőven választék almából Keszei Tímeánál is a szegedi Mars téri piaccsarnokban. Fotó: Frank Yvette

Európában nagy a túlkínálat

Árak Makótól Szentesig

Lakatos Mária: Figyelem, keresem a hazai almát. Fotó: Frank Yvette

Ármustra a nagybanin



A Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon a magyar alma szinte mind szabolcsi, az idared ára 90 forint kilónként, a golden és a mutsu 120-120, a starking pedig 150 forint. Az import persze drágább: a jonagored 140–160, a jonaprince 160, a grannismith 240, a starking pedig 240–420 forint volt kilónként a hét közepén.

A szegedi Mars téri csarnok legnagyobb almastandja szépen pörgött ottjártunkkor. Keszei Tímea alig győzte kiszolgálni a vásárlókat. Köztük Sógor Jász Somát, a Juhász Gyula gyakorlóiskola harmadikos diákját, aki nagymamájának segített.– Nekem már nehéz a cipekedés, Soma ügyesen segít. Nem hiányzik az iskolából, síszünetük van – magyarázta a nagymama. Keszeiék az importalmát a budapesti nagybani piacon szerzik be, a magyarért elmennek Szabolcsba. A legdrágább a lengyel starking, 298 forintért, majd a mutsu és a jonagored következik 250-250 forintért. A hazai gyümölcs egységáras, a jonaprince, a granny, a pinova, a golden, a jonagold, az idared és a jonatán is 198 forint kilónként. Apróbb, de még szép almát 150-ért is kínáltak – másutt 100 forintért is találtunk, igaz, kissé nyomottak is voltak közöttük.Az almát ilyenkor már nem a nyugdíjas nénik kínálják kosárkájukból – ez már mind a hűtőházból érkezik. Az egyik szabadtéren áruló öreg focista például soltvadkerti hűtőházból hozta az asztalra kerülő almát, nála nincs is import.– Aromás, nagyon finom, kóstolja csak meg – ajánlgatta az árut fotós kolléganőmnek Lakatos Mária, aki arra is figyel, hogy magyar almát vegyen. Ennek csak kicsit mond ellent, hogy a süteménybe a keményebb mutsut javasolja, és annál az árusnál ez éppen lengyel portéka volt.Mutsu van hazai is, és nemcsak a Mars téren, az Etelka sori Tescóban is kapható. A multi 7-féle magyar almát kínál, éppúgy, mint egy hónapja, és ugyanazon az áron, kivéve az akciós fajtát. A mutsu a gálával és a red chieffel együtt a legdrágább: 349 forint kilója, kifogástalan minőségben.– Európában óriási a túlkínálat almából. Magyarországon 550–600 ezer tonna a jellemző mennyiség, de tavaly a 850 ezret is elérhette – mondta el kérdésünkre Ledó Ferenc, a FruitVeB Zöldség–Gyümölcs Terméktanács elnöke. A hazai termésnek azonban több mint a kétharmada csak ipari almának jó, miközben Európában ez az arány inkább fordított.Amikor Ledó Ferencnek elmondtuk, hogy az egyik közepes méretű szegedi Tescóban csak magyar almát találtunk, nem leptük meg vele. – Ezzel nincs gond: az élelmiszerláncok elmúlt havi almaforgalmából legfeljebb 1 százalék lehetett az import. Van ugyanis olyan, akinek nem elég a 2–300 forint közötti ársávú, jó minőségű hazai, sokkal többet is hajlandó adni az importért – mondja a szakember.170–190 forint az alma kilója – tapasztaltuk a makói piacon. Ez nagyjából minden fajtára, savanyúra és édesre is igaz, de azért akadnak kivételek. Láttunk például olyan lengyel zöld almát, amelynek 300 forint volt kilója. A legolcsóbbnak az épek közül az apró szemű magyar idared bizonyult, 125 forintért, de kínáltak sérült gyümölcsöt is 80-ért.Hódmezővásárhelyen, a Teleki utcában két vegyesboltban és két zöldség–gyümölcs üzletben néztük meg az almát. A kilónkénti ár 99 forinttól 330-ig terjedt. Az egyik ABC-ben mindegyiket 169 forintért adták, a másiknál már volt akciósan 119-ért is több fajta, kisebb szemű gyümölcs. Az egyik zöldségesnél 99 forintért mérték a kissé hibás almát, 200 forint alatt nem találtunk minőségit. Volt, amit 210–250-ért vásárolhattunk volna meg. A szemben lévő zöldségesnél a golden 165, az idared 195 forintba került, de a red chief 300, a savanykás mutsu pedig már 330 forintot kóstált.Csongrádon 250 és 300 forint között van az alma kilója, de idaredet már 200-ért is lehet kapni. Szentesen a savanyú alma kilója 200 forint, az édesé 300, de találtunk 400-ért is.