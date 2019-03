2019 a robotika éve a kamaránál

A kamara ipari alelnöke annak kapcsán mondta ezt, hogy az elnökség 2019-et a robotika évének nyilvánította – a témaév "előeseményét" minap rendezték Szegeden, a kamarai székházban. – Ha nincs elég, illetve megfelelő szakképzettségű munkaerő, akkor óhatatlanul előtérbe kerül a robotika, ami ma már a termelékenység növeléséhez is elengedhetetlen – mondta a szakember.



A rendezvény nyitóelőadását – Robotika az iskoláktól a munkahelyekig – Horváth Ádám, a Digitális Módszertani Központ divízióvezetője tartotta.



– Nem mindenki munkáját veszik el a jövőben a robotok, de egyes munkafázisok automatizálhatók – mondta, hozzátéve, amikor a GPS segítségével közlekedünk, akkor is robot egyengeti az utunkat. Szerinte nem kell félni a robotizációtól, az autókarosszériák összehegesztése és fényezése például már régen nem képzelhető el nélküle, és nem sírjuk vissza ezt a fajta kézi munkát.



– A tanárokat viszont nem váltják le a jövőben a robotok, de megjelennek mellettük, és hatékonyan segítik a munkájukat – hangsúlyozta a szakember.



A program későbbi részében európai és japán esetpéldák alapján kerestek eszközöket a résztvevők a gyerekkortól kezdődő szemléletformálásra, felkészítésre. Szó esett arról is, milyen változásokat és feladatokat generál a robotika terjedése a következő 10 évben az iskolai, a települési, a munkahelyi környezetben.