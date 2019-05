24 órán át fut Tiszasziget

– A szűrővizsgálatok mellett fontosnak tartjuk az egészséges életmód hirdetését, ezért idén főző-életmód klubot hoztunk létre. Mozgás is kapcsolódik a rendezvényhez, a közösségi futással az a célunk, hogy 24 órán keresztül valaki mindig legyen a pályán – magyarázta a település háziorvosa, Mohos András.



Pénteken 17 órától szombat 17 óráig tart a futás, a Szent Antal téren, ahová nemcsak a falu apraja-nagyját várják, hanem bárkit, más településekről is. – Ez nem verseny, az a célunk, hogy minél többen mozogjanak, gyerekek és felnőttek együtt. Már sokan jelentkeztek, ám éjszakára még akad kiadó hely, ide 18 éven felüliek jelentkezését várjuk – hívta fel a figyelmet Ferenczi Ferenc polgármester. Kísérőprogramok is lesznek: aerobik, fitnesz és kick-box bemutató, az éjszakai futást pedig diszkózene színesíti.