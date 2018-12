27 családot támogatnak az NKM Rotary Adventen

A város karácsonyfájával szemben felállított színpadon mindennap jelképesen kinyílik egy adventi ablak, és egy nehéz sorsú család vehet át adományt átlagosan százezer forint értékben, amelyet a program támogatói jóvoltából tudnak átadni. Az adományozó ünnepségen valamennyi nap egy-egy közéleti szereplő is részt vesz: sportolók, színészek, Szeged ismert arcai így támogatják a programot. Idén összesen 27 család vehet át olyan ajándékokat, amelyekre a legnagyobb szükségük van: tűzifát, ruhát, tartós élelmiszert vagy éppen műszaki cikket. A támogatásra iskolák, óvodák jelölték a családokat, amelyek ünnepi műsort is adnak az adományozás után.A program a héten még folytatódik: hétköznapokon és szombaton 17 órakor, vasárnap a Dóm téri gyertyagyújtás után, 17.30-kor kezdődik a színpadi műsor. A helyszínen jótékonysági tea- és forraltbor-osztást is tartanak, a forró italokat pedig adventi bögrébe is lehet kérni.