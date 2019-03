28 játszóteret fejlesztenek idén Szegeden

A Kálvária téri játszótér is megújul. Fotó: Török János

Az önkormányzat kérésére a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai feltérképezték a város játszótereinek és kondiparkjainak állapotát. Megállapították, hogy huszonnyolc tér szorul felújításra. Például a Kálvária téri négy mozgássérülteszközzel bővül, illetve egy fészekhintát is kihelyeznek, plusz 160 négyzetméteren gumiburkolatot készítenek. A Nyitra utcain a fitneszpark taposó- és comberősítő, lovagló-, derék- és csípőformáló eszközökkel gyarapodik, míg a játszótér kötélpiramissal és körforgóval.A Lomnici utca 1–3. szám alatt lévő tér is új szintre léphet, a tervek szerint lesz Kodály Vár mászóhálóval és hatszögletű mászótoronnyal egybeépítve, létrás mászókával és kötélhálóval, de kétüléses lengőhintát és rugós állatfigurát is kapnak a gyerekek. Ez csak néhány a sorból, számos hasonló beruházás valósulhat meg idén Szegeden. Az elképzeléseket a városüzemeltetési bizottság csütörtökön már jóváhagyta, a közgyűlés döntésére vár.