300 éves a város: Szeged minden vihart kiállt - Csalás is kellett a kiváltság visszaszerzéséhez

– Szeged történetének egyik sarokpontjaként gondolunk ma is 1719. május 21-ére, amikor a város – trükkös úton ugyan, de – visszakapta kiváltságlevelét és címerét III. Károly királytól

Boszorkányok városa

– A cím visszaszerzése nagy könnyebbséget jelentett a városnak. Innentől kezdve közvetlenül a királynak adózott, évente egy összegben. Vagyis a városlakók már év elején letudták a kötelezettségüket, és az esztendő többi részében a saját megélhetésükért, gyarapodásukért dolgozhattak

Büszkék lehetünk

– A tragédia után Tisza Lajos igazi európai nagyvárost varázsolt Szegedből, bebizonyítva, hogy jó kezekben még egy ekkora katasztrófa is túlélhető

Templom a templomban

– 1849-ben Szeged volt a forradalmi kormány utolsó székhelye, Kossuth itt mondta el utolsó nyilvános beszédét 1849. július 12-én, és Bălcescuval ugyanitt, a Klauzál téri Kárász-házban 1849. július 14-én írta alá a magyar–román békülési tervet. A szegediek fontos szerepet játszottak az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban, a város négy honvédzászlóaljat állított fel. 1849. február 2-án a város nemzetőrsége Teodorovics szerb seregét visszaverte, de augusztus 5-én a visszavonuló honvédsereg az újszeged-szőregi síkon csatát vesztett.



– 1956 őszén Szegeden lobbant fel a forradalom lángja. Az elégedetlen fiatalok az egyetem Auditórium Maximumában a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 1956. október 16-i alakuló ülésén, majd a MEFESZ követeléseit megszavazó 1956. október 20-i nagygyűlésén fogalmazták meg 12 pontjukat.

Pestis, tűzvész, török uralom, pusztító árvíz, háborúk – az idők során egytől egyig sújtották Szegedet, a város azonban hihetetlen erőről és megújulási képességről tanúskodva ma is virágzik. S bár háromszázadik születésnapját ünnepeljük, története jóval korábbra nyúlik vissza. Szeged és környéke az újkőkor óta lakott. Egyes feltételezések szerint már Attila hun király fő székhelye is valahol a mai város közelében lehetett, ahogy halála után is itt, Szeged környékén helyezhették örök nyugalomra.Jelentőségét felismerte Szent István és IV. Béla is. Utóbbi emelte 1246-ban városi rangra Szegedet, hogy aztán Nagy Lajos uralkodásának idejére Dél-Magyarország egyik legjelentősebb központjává fejlődjön, és megtartva pozícióját 1498-ban története során először megkapja a szabad királyi városi rangot.– mondja dr. Tóth István történész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum Helytörténeti és Irodalomtörténeti osztályának vezetője, és hozzáteszi, bár a török idők előtt is szabad királyi városként létezett Szeged, a török kiűzése után ezt mégis a városiaknak kellett bizonyítaniuk.is azon szegediek között volt, akik elég bátorságot gyűjtve végül az udvari kamarához fordultak, kérvényezve, hogy a király adja vissza Szeged kiváltságait – meséli a szakértő, és elmondja, legalább 10 királytól, 13 korábbi oklevél tanúskodott Szeged szabad királyi városi címéről, ám ezeket az okleveleket az udvar valamiért nem akarta kiadni. – 1704-ben folyamodtak először a királyhoz az elveszett kiváltságlevél pótlásáért, ám az évek során a végső győzelemhez még egy pecsétet is hamisítaniuk kellett. Nem volt szép eljárás, de működött: azt hazudták a királynak, hogy a Tiszából húzták ki a halászok a törött pecsétet, amelyen az osztrák sas, a Tisza és a Maros, valamint a szabad királyi város felirat is látható – avat be a történész.– magyarázza a történész, és kiemeli, ez mindenképp egyszerűbb, könnyebb gazdálkodási módot jelentett az itt élőknek. – Innentől kezdve csak a választott főbírák és elöljárók bíráskodhattak a városban. Ha pedig igazságot ők sem tudtak tenni, a királyi udvarhoz kellett fordulni segítségért. Ráadásul pallosjoga is lett a városnak, azaz halálos ítéletet is hozhattak az illetékesek – emeli ki dr. Tóth István.Utóbbival éltek is. Szeged történelmének – a nagy árvíz mellett –Az 1728. július 23-án kezdődő szegedi boszorkányperre a teljes magyar jogtörténet legnagyobb áldozatot követelő büntetőperként is szokás hivatkozni. S bár manapság inkább vicces etűdökben emlékezünk meg erről az időszakról, nem szabad elfelejteni, hogy a korabeli boszorkányperek jelentős részét, mintegy felét Szegeden folytatták, ahogy azt sem, hogy a vakhit, a félelem és az emberi butaság miatt hány ártatlan halt kínhalált a Boszorkány-szigeten felállított máglyákon.– A kiegyezés után rohamos fejlődésnek indult a város. 1954-re elért Szegedig a vasút, és négy évvel később már a Temesvár–Szeged vasúti híd is állt. A kereskedelem önmagában is virágzott, a telefon megjelenésének köszönhetően viszont szárnyakat kapott. Szeged jelentős kereskedelmi és gazdasági központtá vált, ezt a pozícióját pedig a dualizmus korában is sikerült megőriznie – avat be dr. Tóth István.– A 18–19. századot egyértelműen nevezhetjük a dinamikus átalakulás évszázadainak. 1879-ben, azaz 140 éve ugyan a Tisza elpusztította Szegedet, ám szinte a semmiből – rekordidő alatt – egy még erősebb, még magabiztosabb város emelkedett – mondja a történész, és rávilágít, a mai városképet is az újjáépítésnek köszönhetjük.– világít rá dr. Tóth István, és hozzáteszi, erre gyorsan rájöttek a befektetők is.– Az új távlatok és az új gondolkodásmód hamar megint Szegedre irányította a figyelmet. 1930-ban megépült a fogadalmi templom, és a század elején egyetemet is kapott a város, ami azt is segítette, hogy ne csak kereskedelmi, de szellemi központjává is érhessen a térség – folytatja a történész, és rávilágít, van mit ünnepelnünk. – Büszkék lehetünk a városra. Szeged a történelem során mindig megőrizte jelentőségét. Szerencsére a vérzivataros idők sem szakították ki az anyaországból, és bármi is érte, mindig talpra tudott állni – fejezi be a szakértő.A dóm, azaz a fogadalmi templom építését a szegedi nagy árvíz után döntötte el a város: fogadalmat tettek, hogy egy székesegyházat emelnek a város központjában azért, hogy a további árvizek elkerüljék Szegedet. A dóm helyén állt a Szent Demeter-templom, amelyet a dóm építése miatt teljesen elbontottak. Nagy meglepetés érte azonban a bontás során az ott dolgozókat: egy tornyot találtak a templomba építve, amelyet végül is nem bontottak el. Ez a ma is látható Dömötör-torony, Szeged legidősebb épülete.