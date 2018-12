40 éves álmuk válhat valóra a sándorfalviaknak - a megye legmodernebb sportcsarnoka épül meg a városban

Sajtótájékoztatón jelentették be: modern kézilabdacsarnok épül 2019-ben Sándorfalván. Fotók: Török János

A csarnokot 760 millió forintból építik fel, az önkormányzat közös erővel valósítja meg a Tisza Volán SC-vel, amely a beruházás költségének 70 százalékát állja tao-forrásból, a fennmaradó 225 milliót az önkormányzat teszi hozzá. A sportcsarnok a jelenlegi sportkomplexum területén, az úgynevezett „Bikakaszálón", a műfüves pálya mellett fog megépülni.

A sportcsarnok látványterve.

– Negyven éve kérdezgetik tőlem az itt élők, mikor lesz végre sportcsarnokunk – mondta Gajdosné Pataki Zsuzsa, Sándorfalva polgármestere, akik örömmel jelentette be: jövőre kézilabdacsarnok épül a településen. A sikerről a polgármester mellett Farkas Sándor országgyűlési képviselő és Bartók Csaba, a Tisza Volán SC kézilabdaklub utánpótlás-igazgatója számolt be péntek délelőtt sajtótájékoztatón. – Végre minden akadály elhárult a csarnok építése elől, amelyet reményeink szerint nem csak sportcélokra használhat a település. Bálokat, szalagavatókat is rendezhetnek itt – magyarázta Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője.A modern sportcsarnokot jövő tavasszal kezdik el építeni, januárban indítják el a közbeszerzést. A településen jelenleg nincs megfelelő méretű sportlétesítmény, a Tisza Volán utánpótlás-játékosai két kis tornateremben edzenek, amelyet már kinőttek. – Már nyolcvan gyermek kézilabdázik Sándorfalván, a nagyobbakat mindennap busszal visszük nagyobb, szabványos méretű pályára, például Zákányszékre. Nagy szüksége volt a városnak egy saját létesítményre – érvelt Bartók Csaba.Gajdosné hozzátette: az új létesítmény kulturális eseményeknek és a tömegsport számára is új lehetőségeket teremt. Azt is megtudtuk, a sportcsarnok a Magyar Kézilabda Szövetség kötelező előírásai alapján szabvány szerint készül.– A kiviteli terveken szereplő sportcsarnok NB I B-s követelményeknek felel meg, magasabb felszereltségű lesz, mint az újszegedi sportcsarnok, ahol a Pick Szeged játszik – fűzte hozzá Bartók Csaba.A kézilabdapálya mellett a kiszolgálóhelyiségek – orvosi szoba, öltözők, gyúrószoba, szertár – is helyet kapnak az új sportcsarnokban.