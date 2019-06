70 ezer forint került vissza a jogos tulajdonosához, hiánytalanul lett meg az elveszett tárca

Csisztai Arnold egy nap alatt visszakapta 70 ezer forintjával együtt pénztárcáját – Varjasi Katinka becsületes megtalálóként hiánytalanul visszaszolgáltatta. Fotó: Karnok Csaba

Rendszeresen bukkannak fel a közösségi oldalakon talált tárgyak, múlt héten azonban nem mindennapi poszt kezdett el terjedni. Az egyik szegedi borozó tett fel egy fotót egy talált pénztárcáról, melynek tulajdonosát keresték. Érdekessége az volt, hogy tartalmát is megmutatták: 68 ezer forintnyi készpénz és néhány utalvány lapult benne.A tárcát a borozó egyik pultosa, Varjasi Katinka találta meg a zenegép mellett. – Nem tudtam, kié lehet, egy telefonnal együtt volt a sarokban – mesélte a fiatal nő. – Sokminden maradt már itt nálunk, van például óra, aminek egy éve nem találjuk a gazdáját. De ekkora értéket még senki nem felejtett el magához venni, mielőtt hazaindult.Katinka úgy fogalmazott, eszébe sem jutott, hogy mit tudna kezdeni ennyi pénzzel, egyből lefotózta és feltette a borozó Facebook-oldalára. – Belegondoltam, hogy nekem is milyen jól esne, ha más visszaadná a pénzemet – magyarázta. Hozzátette: más esetben is így járnak el, bármit is találnak, így nem is tartja ezt olyan nagy dolognak. – Ez a hozzáállás lenne a normális bárki részéről, aki ilyen helyzetbe kerül – tette hozzá.A poszt pillanatok alatt terjedni kezdett, többen elismerésüket fejezték ki a becsületes megtalálónak. Így jutott el a tulajdonoshoz is, hogy vélhetően megvan a tárcája, ugyanis ő is ezt a fórumot választotta arra, hogy segítséget kérjen pénze és iratai megtalálásához. Ugyanis utóbbiak is benne voltak a tárcában – ezt Katinka másnap vette csak észre. Így viszont pontosan tudta, kinek kell visszaadnia, ami jól is jött, hiszen más jelentkező is volt már rá.- Nekem csak másnap reggel tűnt fel, hogy nincs meg a tárcám. Letettem a zenegép mellé, aztán el is feledkeztem róla – mesélte Csisztai Arnold, a szerencsés tulajdonos. – Azért volt nálam ennyi pénz, mert ki kellett fizetnem a lakbért. Amikor rájöttem, hogy nincs meg, azon gondolkodtam, hogy húzom ki a hónap végéig.Végül ezzel a problémával nem kellett foglalkoznia, mert már másnap nála volt minden irata és pénze. – Valószínűleg tanulnom kellene ebből az esetből, és jobban odafigyelni az értékeimre, de ez nekem nem megy – nevetett a férfi, aki biciklit is hagyott már el feledékenységből, és pénztárcája sem az első alkalommal tűnt el. Éppen egy éve szintén a Facebookon kereste a tolvajt, akkor ugyanis biztos volt benne, hogy meglopták.Valószínűleg sokan emlékeznek a nagy karriert befutott posztra, melyben a bankkártyájáról százezer forintot leemelni próbálkozó tolvajnak üzent. Mivel tárcájában ott lapult a PIN kód, a kitartó elkövető több alkalommal is megkísérelte ennek segítségével ezt az összeget leemelni, Arnold mobiltelefonja pedig ezt minden alkalommal kijelezte. Arnold azonban felhívta a tolvaj figyelmét, Magyarországon él, tehát hónap végén nincs száz, sőt még 50 ezer forint sem a bankszámláján, tehát kár a gőzért. A bankautomaták ellenben sokat látnak.Akkor nem került vissza hozzá pénztárcája, most viszont nagyobb szerencséje volt. Albérletét kifizette, azóta pedig csak annyi pénzt hord magánál, amennyi feltétlenül szükséges.