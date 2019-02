7 éve várják a megoldást, az oszlopok sem segítettek: tovább folyik a harc az újszegedi Judit utcáért

Már csak emlék a tábla: a Judit utca végén lévő három oszlopot évekkel ezelőtt kidöntötték, a lakó-pihenő övezeten továbbra is az hajt át, aki akar. Fotó: Karnok Csaba

– Nem oldódott meg azóta se, semmi nem változott. Letettük a karókat, erre nekem zúdultak a környékbeli gazdák, és muszáj volt fölszedni, mert kilökdösték – kezdte Berkesi Ottó, a városrész önkormányzati képviselője, amikor az Újszeged legvégén található Judit utcáról kérdeztük.Először hét évvel ezelőtt, a szőregi körforgalom építésekor írtuk meg, hogy sokan használták szabálytalanul surranóútnak a Judit utcát, ami érthető módon nem tetszett az ott élőknek. Itt lakó-pihenő övezet tábla áll az utca elején, amit a legtöbb autós szintén figyelmen kívül hagy. Ezt három éve kiegészítették egy táblával, hogy az utca másik vége „lezárásra került", de már az is a múlté. Az oszlopok már sehol, csak a tábla maradt. Már 2012-ben arról panaszkodott egy lakó , Szabados Márk, aki 2009-ben költözött a Judit utcába, és már akkor aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében, hogy nagy méretű, betonból készült virágosládát tegyenek az utca elejére, de nem sikerült elérni a célt.Négy éve írtuk meg, hogy a Judit utca töltés felőli végén lévő, név nélküli dűlőutat fémoszlopokkal lezárták. Ez nemhogy megoldást jelentett volna, még tovább mérgesítette a viszonyt az utca lakói és a töltés melletti, cserőkei földek tulajdonosai között, akik így csak jókora kerülővel tudták megközelíteni földjeiket. Még lakossági fórumot is tartottak az önkormányzat szőregi irodájában . A felek egyórás beszélgetés és némi vita után megállapodtak, zárható sorompó építését javasolják az önkormányzatnak, így illetéktelenek nem tudnak majd áthajtani az utcán. Ebből sem lett semmi, és a korábban elhelyezett három oszlopot alig egy évvel később kidöntötték , a rendőrség és a tűzoltóság pedig nem engedélyezte a sorompót.A Judit utcaiak nevében Molnár Gábor többször elmondta, ők csak azt szeretnék, hogy mindenki tartsa be a KRESZ-t.– Lakó-pihenő övezeten tilos keresztülhajtani. Csak az hajthat be, aki ott lakik vagy látogatóba jön. Még mindig van átmenő forgalom, de mivel most éppen kevesebb az építkezés, a munkagépek és a teherautók ritkábban jönnek – mondta csütörtök délután a vállalkozó, aki csalódottan tette hozzá, hogy szerinte a problémájukkal már nem foglakozik senki.Mint Berkesi Ottó elmondta, a megoldás várat még magára. – Bekövetkezett az, amitől a lakók tartottak, az utca egyik oldala teljesen megsüllyedt. Sajnos az emberek viselkedését nem lehet alapvetően befolyásolni – tette hozzá a képviselő.