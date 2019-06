941 devizakárosult család vásárolhatja vissza a bankok által elvett otthonát

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programja 27 ezer család lakhatását oldja meg. Fotó: Frank Yvette

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (Net Zrt.) ügyfelei hatvan napig küldhették vissza nyilatkozataikat annak érdekében, hogy újra tulajdonosaivá váljanak korábbi ingatlanuknak. A mintegy 32 ezer 500 érintett ügyfélből nagyjából 31 ezren jeleztek vissza május 31-ig, így az állam által biztosított kedvezményes feltételeknek köszönhetően 27 ezer 500 család visszavásárolja a bankok által korábban elvett otthonát.Az eszközkezelő lapunkhoz eljuttatott közleményéből kiderült, Csongrád megyében 1096 ügyfélnek küldtek nyilatkozatra felhívó levelet, aminek eredményeként 227 bérlő jelezte, hogy egy összegben szeretné visszavásárolni korábban elvesztett ingatlanát, míg 714-en részletfizetési lehetőséget kértek.A nyilatkozatok szerint 115-en továbbra is bérlők kívánnak maradni, míg 40 fő nem válaszolt.Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tájékoztatása szerint a nemzetközileg is egyedülálló intézkedés sikerességét igazolja, hogy a megküldött nyilatkozatok alapján tízből kilenc korábban bajba jutott devizahiteles vissza szeretné vásárolni otthonát.A visszajelzések alapján az ügyfelek 69 százaléka részletfizetéssel, 20 százalékuk pedig egyösszegű visszavásárlással kíván tulajdont szerezni korábbi ingatlanában. Mindösszesen az ügyfelek 11 százaléka döntött úgy, hogy nem él a visszavásárlás lehetőségével, részükre természetesen továbbra is biztosított a kedvező bérleti konstrukció.A kormány 2010 után a bajba jutott devizahitelesek megsegítése érdekében számos intézkedést hozott, ilyen volt a forintosítás, az árfolyamgát, a végtörlesztés, a banki elszámoltatás és a magáncsőd intézménye is, amelyekkel összesen több mint egymillió család otthonát mentették meg.A mostani NET-program is egyike a segítségnyújtásnak, amelynek következtében mintegy 154 ezren menekültek meg úgy a többmilliós hiteltartozástól, hogy továbbra is az otthonukban maradhatnak. Az intézkedés több mint 36 ezer otthont érint, és a visszajelzések alapján több mint 27 ezer család lakhatását oldja meg.Kérdésünkre a Net Zrt. elmondta, Csongrád megyében a cég átlagosan 3,9 millió forintért vásárolta meg az ingatlanokat, amely összeg a visszavásárlási ár átlagos alapját képezi. Ezt az összeget a törvény által biztosított kedvezmények csökkentik, mindenki egyéni ajánlatot kap, melyről az eszközkezelő értesíti az érintetteket.