A fluktuáció normális a BvOP szerint, de van elég őr a Csillagban

A büntetés-végrehajtásban dolgozók kiemelt juttatásokra számíthatnak. Fotó: Frank Yvette

Stabil, és kiszámítható munkahelyet ígér a büntetés-végrehajtási szervezet azoknak, akik jelentkeznek a felhívásukra, és úgy döntenek, hogy börtönőrök lesznek. Azonban amíg eljutnak odáig, át kell esniük néhány dolgon. A BvOP szerint – mivel egy rendvédelmi szerv tagjai lesznek – a kiválasztásukra, és a szolgálatellátásukra is különleges, az átlagosnál szigorúbb szabályok vonatkoznak. Aki túlesik a sikeres felvételin, annak még túl kell jutnia egy fél éves kiképzésen, azután kezdhet dolgozni.Talán éppen ezért írhatta egyik olvasónk, hogy úgy tudja: országosan és a Szegedi Fegyház és Börtönben is kevés a börtönőr. Szerinte ezer rabra tizenegy jut.Orosz Zoltán, a BvOP szóvivője a Délmagyarországnak azt mondta, hogy ekkora problémák nincsenek a börtönökben.Az ország valamennyi börtönében, így a Szegedi Fegyház és Börtönben is biztosítottak a biztonságos fogvatartás személyi feltételei. A fluktuáció a hazai munkaerőpiaci tendenciák ismeretében normális mértékű. A toborzás eredményeként természetesen folyamatos az új felszerelők belépése az állományba – fogalmazott a szóvivő.Orosz Zoltán azt is elmondta, hogy a büntetés-végrehajtásban dolgozók kiemelt juttatásokra számíthatnak. A kezdő fizetés tiszthelyettesek esetén minimum havi 228 ezer forint, tiszteknél pedig minimum havi 330 ezer forint, amit évi 200 ezer forint cafetéria egészít ki. Emellett ruházati és lakhatási költségtérítés, mobilflotta-használat, kedvezményes üdülési lehetőség és adott esetben szociális támogatás is jár nekik. A hivatásos állomány számára a börtön stabil, kiszámítható, hosszútávra tervezhető munkahelyet teremt, melyhez képzési és előmeneteli lehetőségek társulnak – tette hozzá.Megnéztük a BvOP honlapján az állásajánlatokat, a szegedi börtön egyik „objektumába", a Mars térre, a Dorozsmai útra és a nagyfai részlegbe sem keresnek embereket, legalábbis kifejezetten ezekre a helyekre nem. Mivel azonban az országos toborzás folyamatos, információink szerint nem lenne akadálya annak, hogy ha valaki a Csillagban szeretne dolgozni, az a tanfolyam elvégzése után munkába állhasson.