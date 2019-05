A gazdák szerint májusban nincs olyan, hogy sok eső: az időjárás miatt összeértek a munkák, csúszik a vegyszerezés is

A három hete vetett kukorica szépen sorol, most a vegyszerezése csúszik. Fotó: Frank Yvette

Szurovecz Ernő: Eddig kellene érni a búzának. A szár a lemaradást már nem hozza be, de a kalászt, a szemeket még szépen hizlalja az eső. Fotó: Frank Yvette

– Jó a májusi eső, kellett is nagyon, csak kicsit későn érkezett – mondja Szurovecz Ernő. A szegedi Karotin Kft. agronómusa saját, mini meteorológiai állomásuk adatai alapján arról számolt be, hogy az októbertől decemberig, illetve a januártól április közepéig hullott 50-50 milliméter nagyon kevés. Márciusban nem is volt mérhető mennyiség, nem tudott rendesen feltöltődni nedvességgel a föld. Azóta sokat javult a helyzet, áprilisban 42, májusban kedd reggelig 27 milliméter esőt mértek. A gazdák szerint olyan nincs, hogy túl sok a májusi eső – és ez a homokra még inkább igaz.– Nem kapkodtuk el a kukorica vetését. Április 10-én kezdtük, de csak a hétvégén tudtuk befejezni, és ez nem rajtunk múlt – mondja a szakember, hozzátéve, amikor esett, mindig le kellett állniuk, szaggatott volt a munka.A csúszásban annak is nagy szerepe volt, hogy idén tavasszal jóval több vetnivaló akadt, mint egy átlagos évben: repcéjük 90 százaléka például ki sem kelt, helyére tenni kellett valamit. Náluk napraforgót, cirokot és kukoricát.– Bolond egy tavasz van. Az eső elindította a vegetációt, összeérnek a munkák, nehezen is győzzük. Csúszik a vegyszerezés is, amikor tud, folyamatosan megy a két 30 méteres fesztávolságú hidas permetezőnk, de gyakran esik az eső és fúj a szél, olyankor pedig nem lehet haladni – mondja Szurovecz Ernő. A április 24-én vetett, mára viszonylag szépen soroló kukoricának a levelein is látszik, hogy rágják a rovarok: egyszerűen nem érnek oda időben mindenhova.A búza haragoszöld, a laikus úgy látja, szépek, teltek és egészségesek a kalászok. Pedig nehezen indult, csak a hó alatt kelt ki, ráadásul a tavaszi fejtrágyázás, ami a gabonában szent dolog, csapnivalóan sikerült a nagy szárazságban.A szakember nem szeret termést becsülni. Azt mondja, kiugróan magas búzatermés ebből már nem lesz. Átlagos sikerülhet, de sokat alszik még kint a növény. Hektáronként 4–6 tonna közötti hozam várható. Az agronómus megmutatta: támad a lisztharmat is.– A kora áprilisi kezelések elmaradtak. Nem is lett volna értelme azokat megcsinálni, annyira nem volt nedvesség – hangsúlyozza. Kicsi a szalma is, vagyis alacsony a búza – akár kétszer ilyen magas is lehetne. A mostani eső ezen már nem javít érdemben, de a kalászt, a szemeket még szépen hizlalja.Az agronómus úgy véli, a tavaszi vetésű növényekből még jó termés is lehet. Ezzel együtt rapszodikus év eddig 2019, nagyon egyenetlen csapadékeloszlással. – Volt olyan eső, hogy közel 30 milliméter zúdult Szegedre, ez idő alatt Sándorfalván csak 1 millimétert lehetett mérni. Ehhez hullott még valamivel később 4-5 milliméter, és ez ötszörös, hatszoros különbség – emlékszik vissza. A szokatlan meleg is összezavarta a növényeket, februárban 17, márciusban 24, áprilisban 30 fokos maximumot is regisztráltak.