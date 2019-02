A gyártótól a betegig ellenőrizhetővé váltak a készítmények: jön a QR-kódos gyógyszer

Zupkó István, a SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja szerint a kód alapján nyomon lehet követni a gyógyszert a gyártótól a betegig. Fotó: Karnok Csaba

A kétes eredetű gyógyszer veszélyes

Így néz ki egy egyedi azonosítóval ellátott gyógyszer doboza - egyelőre még kevés ilyen van a patikákban. Fotó: Karnok Csaba

Kevés új típusú gyógyszer van még a patikákban

Egy ideig eltart majd, amíg a QR-kód beolvasása után azonosítják az adatbázisban az adott készítményt. Fotó: Karnok Csaba

Dézsmazár a kibontás ellen

Mostantól egyedi kóddal azonosítják a vényköteles gyógyszereket a patikákban és a kórházakban. Az eredetiségvizsgálatra egyedi, QR-kódban elhelyezett adatsort használnak, amelyeket a dobozokra visznek fel. Ennek köszönhetően a jövőben jóval nehezebb lesz a gyógyszereket hamisítani, a gyógyszertárak és a kórházak pedig kötelesek ellenőrizni a gyógyszerek eredetiségét, mielőtt kiadják a betegek számára.Az új rendszer segítségével ráadásul a tagállamok jobban nyomon tudják követni az egyes gyógyszereket, különösen, ha azok valamelyikével kapcsolatban aggályok merülnek fel.Zupkó István, a SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja szerint a rendszer legfőbb haszna, hogy kizárja a patikák megkerülésével történő gyógyszerbeszerzés lehetőségét, illetve a hamis gyógyszerek forgalmazhatóságát.– A kód alapján pontosan lehet majd tudni, hogy biztonságos készítményről van szó, hiszen azt nyomon lehet követni a gyártótól a betegig. Ez pedig nagyon fontos, hiszen ha egy készítményben nem pontosan az van, aminek lennie kellene, akkor is hat a szervezetünkre, csak lehet, hogy negatívan.A dékán kiemelte, interneten, piacon vagy ismerőstől nagyon kockázatos gyógyszert vásárolni.– Sokan dönthetnek mégis emellett, elsősorban az árérzékenységük miatt. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy általában úgy tud olcsóbb lenni egy készítmény vagy hatóanyag, ha egy ellenőrizetlen gyártó néhány minőségi követelményt átugrik, így nem rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel. Egy ilyen készítmény szedésével viszont saját egészségünket kockáztatjuk.Hozzátette: ha Magyarországon nem forgalmazott gyógyszerről van szó, annak is létezik biztonságos beszerzési módja, azt sem kell a világhálón keresgélni. – Léteznek kijelölt gyógyszertárak, amelyek ezeket is hivatalosan tudják behozni, így ezek esetében is garantált lehet az ellenőrzött minőség.A múlt szombaton életbe lépett változásból egyébként a betegek egyelőre nem sokat érzékelnek majd. Például azért, mert a 2019. február 9. előtt gyártott, biztonsági elemekkel nem rendelkező gyógyszerek lejáratuk idő-pontjáig forgalomban maradhatnak, vagyis még hosszú hónapokig a már a patikáknál vagy nagykereskedőknél lévő készletek kerülnek ki a betegekhez.– Jelenleg alig van új típusú gyógyszer a patikákban. Aki tehát nem QR-kódos készítményt kap, annak sem kell aggódnia – hívta fel a figyelmet Mód Péter, a szegedi Kabay Patika vezetője. Hozzátette: a hazai gyógyszerellenőrzési rendszer eddig is szigorú volt, nem fordulhatott elő, hogy a patikákba hamisított készítmények kerültek volna.A fokozatosan a rendszerbe bekerülő, új típusú gyógyszeresdobozok miatt egyébként várható, hogy a patikai kiszolgálás kissé lelassul majd. – A QR-kód beolvasása után a gép azonnal kommunikál az adatbázis üzemeltetőjével, aminek lesz egy minimális ideje. Ennél is jelentősebb lesz azonban az, hogy minden egyes dobozt be kell vinnünk a rendszerbe, arra tehát már nem lesz lehetőség, hogy ha valaki egy fajtából több darabot is visz, azt csak egyszer olvassuk le. Ha pedig egy kód valami miatt nem működik, az abban lévő adatokat egyesével kell beírnunk – mondta Mód Péter. Azzal egyébként, hogy a patikai kiadással minden egyes vényköteles gyógyszert ki is jelentenek a rendszerből, azt az eddig is létező jogszabályt is áthághatatlanná teszik, hogy a készítményeket nem lehet visszavinni a gyógyszertárakba.Az európai gyógyszer-azonosító rendszer 28 országban működik, 2000 gyógyszergyártót és -forgalmazót, 6000 gyógyszer-nagykereskedőt, 140 ezer közforgalmú gyógyszertárt és 5000 kórházi gyógyszertárt kapcsol össze. A hazai adatbázist a Humvo Zrt. kezeli és kapcsolja össze a nemzetközivel.A QR-kód mellett szintén szombattól bevezették az úgynevezett dézsmazárat is a gyógyszereken, amely a doboz sértetlenségét szolgálja. Ez többnyire egy vékony matricát jelent a doboz nyitófelületén, amely néhány készítményen eddig is látható volt – igaz, eddig az eredetiséget jelölte.