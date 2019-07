A házak tövébe fúrják a geotermikus kutat - Panaszkodnak az újszegediek, hogy senki nem értesítette őket a projektről

Szegeden lassan már megszokottá válik, hogy beruházások megkezdéséről elfelejtik tájékoztatni a környéken élőket. Így történt ez Újszegeden is, ahol a Kertész utca sarkán indult meg egy geotermikus kút fúrása. Az ott élők semmilyen levelet nem kaptak erről, megkeresték a körzet képviselőjét is, aki a kivitelezőre mutogatott, pedig a beruházásra nyert pályázat konzorciumának egyik tagja az önkormányzat cége, a Szetáv Kft.– Levelet írtunk a városvezetésnek, amelyben azt kértük, hogy amíg nem kapunk hivatalos értesítést arról, mettől meddig tart a fúrás, miért pont ide rakják a kutat, és mivel jár majd a fejlesztés, egészen addig álljon meg a beruházás. Hiszen a házainktól alig pár méterre dolgoznak. Meg sem kérdeztek minket, hogy hozzájárulunk-e, pedig amikor felépítettük a házunkat, akkor még az ablakpárkányok elhelyezéséhez is külön kérvény kellett. Nem beszélve arról, hogy azért építkeztünk itt, mert nyugodt, élhető környezetet szerettünk volna – panaszolta.Horváth Tünde azt mondta, mindenki aggódik a háza épségéért, hiába tettek az egyik oldalra egy zajvédő falat, az sokat nem használ, a lakóházak falai repedezésnek indultak. Harangozó Pál azt hangsúlyozta, idősként nyugalmat szeretne, nem gépeket, feltúrásokat és állandó zajt. Információik szerint geotermikus kút lesz a sarkon, ehhez már megásták az árkokat, kivágták a fasorokat, és a csövek is megérkeztek. Hozzátette, ráadásul nemcsak a kivitelezés zajos, hanem szerinte a kutak működése is hangos lesz a későbbiekben. Egy másik környékbelitől, Horváth Máriától pedig megtudtuk, kártérítést kérnek az önkormányzattól mindannyian az okozott kellemetlenségekért.Kóbor Balázs, a Szetáv Kft. igazgatója telefonon erősítette meg, hogy valóban a több mint 21 milliárd forint összértékű projekt egyik eleme készül el Újszegeden, amely által az Odessza fűtése válik környezetbaráttá. Szeged-szerte egyébként összesen 27 geotermikus kutat fúrnak.