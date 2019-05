A jogsértéseket szeretné megelőzni a rendőrség a megyében - Videó

Kép: Police.hu

Csongrád megyében idén több száz esetben intézkedtek a rendőrök szabálytalanul előző nehéz tehergépkocsi vezetőivel szemben. A cél továbbra is a szabálytalankodók kiszűrése, a járművezetők széles körű tájékoztatása, ezáltal a balesetveszélyes szituációk megelőzése. - írja a Police.hu A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő autópályákon és autóutakon a 2019-es év első négy hónapjában a járőrök csaknem 400 esetben intézkedtek a szabálytalankodókkal szemben. A szankcionálás mellett természetesen a tájékoztatásra is kiemelt figyelmet fordítanak az intézkedő rendőrök. A közlekedési szabályok tudatosítása érdekében többnyelvű tájékoztató szórólapokat adnak át a sofőröknek. A tapasztalatok még mindig azt mutatják, hogy a gépkocsivezetők nem ismerik, vagy nem tartják be az előzésre vonatkozó tilalmat.Ezzel együtt felhívjuk a nehéz tehergépkocsival közlekedők figyelmét, hogy tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között - a 7500 kilogrammot - meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel!