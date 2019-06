A korrupció ellen lépnek fel a hivatalokban

Palich Etelka Szegeden is tájékoztatta a kormánytisztviselőket a hivatásetikai elvárásokról. Fotó: Frank Yvette

Tavaly májusban lapunk is beszámolt arról, hogy 32, a röszkei határátkelőhelyen dolgozó pénzügyőr ellen indított nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség, szerintük a pénzügyőrök rendszeresen fogadtak el pénzt külföldiektől. Októberben újabb 15 pénzügyőrt állítottak elő, idén márciusban pedig Debrecenben történt hasonló eset. Egy éve az egyik budapesti kormányhivatalnál ügyintézők jogosulatlanul kértek le adatokat a lakcím- és gépjármű-nyilvántartásból, hogy ezzel maguknak vagy másoknak kedvezzenek. A kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályozás nemrégiben szigorodott.Erről tartott előadást Szegeden a kormányhivatal dolgozóinak Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke. Az előadásokon a velük kapcsolatos hivatásetikai elvárásokról, valamint a márciusban hatályba lépett új törvény egyes változásairól is kaptak tájékoztatást. – A kormány azt az elvet vallja, hogy munkatársai csakis kifogástalan tisztviselők lehetnek, ezért fontos, hogy a szabályokkal tisztában legyenek, és azokat a mindennapi munkájuk során alkalmazzák. Az új közszolgálati szabályozás közelít a munkajogviszony rendszeréhez, ugyanakkor az állami hivatal viseléséhez kapcsolódó garanciális elemeket megtartotta – hangsúlyozta az MKK elnöke. Közölte: fontos, hogy megbízható munkatársakkal tudjanak dolgozni, valamint átlátható és korrupciómentes legyen a szervezet.– Ennek már egy-egy új állás pályázati kiírásánál is meg kell jelennie. Az itt dolgozók az államot képviselik, ezért elsődleges szempont, hogy az ügyfelek bízhassanak bennük. Ha egy-egy járásban rosszul működik egy kormányablak, akkor az lesz az általános vélemény, hogy rosszul végzi az állam a dolgát. Az etikai elvárások közé tartozik a tisztesség, pártatlanság, példamutatás és az átláthatóság – magyarázta lapunknak adott interjújában az MKK elnöke.A közigazgatásban kezelt adatok jogtalan felhasználása komoly hivatali visszaélésnek számít. Nagyon fontos, hogy az ügyfelekben tudatosuljon ez. Palich Etelka hozzátette, amikor kiderülnek az ilyen ügyek, akkor derül ki, hogy a rendszer kiveti magából azt, aki nem odavaló. – Évente többször tartunk a szerdaihoz hasonló előadást, folyamatos tréningen vesznek részt a területi etikai bizottság tagjai, illetve a kormánytisztviselők. Átlátható munkahelyeket szeretnék, ahol mindenki ismeri és követi az etikai normákat, és mind munkájában, mind viselkedésében, magatartásában zsinórmértéknek tekinti azt – hangsúlyozta.