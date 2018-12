A legjobb közösségnek választották a szegedi sürgősségi szakdolgozóit az országban

Az Év Kiváló Szakdolgozói Közössége Díjat vehette át múlt pénteken a fővárosban a Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi Albert Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztálya (SBO). A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara díját évente egy szakdolgozói közösség kaphatja meg, így különösen nagy értéke van az elismerésnek. A jelölést a közösség Pető Zoltán osztályvezető egyetemi docenstől kapta.– Összesen 192 munkavállalója van az SBO-nak, közülük 94-en szakdolgozók. Szegeden a miénk a legnagyobb létszámú osztály, ráadásul indulásakor, 2014-ben nagy kihívás volt a különböző intézményekből eltérő szokásokkal érkező dolgozókból egységes közösséget formálni. Tulajdonképpen ezért indultak el a különféle szabadidős programok, amelyektől mára valóban egy összetartó csapat vált belőlük – mondta Pető Zoltán.A díjjal elsősorban ezt ismerte el a kamara. Miközben az itteniek 12 órás műszakokban látják el a sürgős orvosi eseteket, nem csak munkaidőben találkoznak. Szabadidejükben például paintballozni, sárkányhajózni, túrázni járnak, bográcsos főzőversenyen és különböző kulturális programokon vesznek részt, és ott voltak tavaly az újraélesztési világrekord-kísérleten is, a rakparton. – Ahhoz, hogy jól tudjanak bánni a betegekkel, a stábnak is rendben kell lennie. Ráadásul, ha szeretnek bejárni dolgozni, a munkavégzésük is jobb lesz. Ezért fontosak ezek a közösségi programok, amelyek mellett egyébként agresszióellenes konfliktuskezelést is tanulnak, és pszichológus foglalkozik velük, hogy ne égjenek ki idő előtt – fogalmazott Pető Zoltán.A díjazott szakdolgozók mindennapjairól Tóth Lajos osztályvezető szakápoló elmondta, más osztályokhoz képest sokkal munkásabb az SBO-n dolgozni, ugyanis a betegek maximum 24 órát töltenek az osztályon, naponta 120-an fordulnak itt meg, így a fekvőbetegosztályokon szokásos ápolási rutint nem lehet megvalósítani. – Ráadásul az itteni feladatok az életmentéstől a detoxikáláson át a szociális otthoni ellátásig bezárólag rendkívül széles körűek, mindig van olyan, amilyennel máshol nem találkoznánk. Tulajdonképpen ezért is szeretnek ezen az osztályon dolgozni a kollégák: különböző ingerek érik őket, és kiszámíthatatlansága miatt nem fásulnak bele.A vezetők azt is megemlítették, hogy miközben rengeteget dolgoznak, pozitív visszajelzést csak ritkán kapnak. – A legjellemzőbb, hogy a hosszas várakozás miatt reklamálnak a betegek vagy hozzátartozóik, és nem értik meg, hogy miközben azt gondolják, semmi nem történik, leletekre várunk, vagy konzultáció zajlik, amit nem tudunk felgyorsítani – mondta el Pető Zoltán. – Jellegzetesen egyébként az vár sokat, akinek a panaszai kevésbé súlyosak. Természetesen azokat a betegeket is ellátjuk, akik háziorvosnál vagy szakrendelésen megoldható problémával is hozzánk jönnek, mivel azonban a pácienseink 30 százalékát ilyen esetek teszik ki, ez is lassítja az ellátási rendszert.A díj elsősorban megbecsülést jelent az osztály számára, éppen ezért különösen értékesnek tartják. Az oklevélnek már keresik a méltó helyet, a díjjal járó pénzösszeg sorsáról azonban egyelőre még nem döntöttek. Az Év Kiváló Szakdolgozói Közössége ugyanis 700 ezer forintot kapott – vásárlási utalvány formájában.