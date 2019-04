A magyar térképészet 100 éve a Somogyiban

„A Szovjetunióban 1942-ben elfogadott koordinátarendszer" áll az egyik kiállított katonai topográfiai térképen. Látható olyan példány is, ami az első világháborút utáni, a harmadik katonai felmérés anyagának felújítása. Szegedre fókuszál a legtöbb kiállított térkép, de Röszkét, Kiskundorozsmát és még a határon túli vidéket is látni lehet. Ezek a terep, a földfelszín állapotát tükrözik a készítésük időpontjában. Azonban nemcsak térképeket lehetett vizsgálgatni, 19. és 20. századi merőműszereket is bemutattak.



Szabó Ádám geodéta magyarázta, melyiket mire használták, illetve hogyan. Megtudhattuk, hogy a magyarok is remek műszereket hoztak létre. – Nem volt mindegy, merre vezették a seregeket háborúban. A sikerhez kellettek a térképek – magyarázta Isaszegi János, A magyar katonai térképészet 100 éve című könyv kapcsán, de mesélt a Szeged–Makó közötti hadgyakorlatról is az első világháború előttről. – A kiadványunk magyarul és angolul is megjelent.



Fürész-Juhász Barbarától azt is megtudtuk, hogy az első felméréseket Mária Terézia idején gyalog és lóháton végezték. 1919-ben a magyar térképészeti csoport később újabb rajzokat készített, és lefordították a régi német példányokat. – A térképészet hátulütője, hogy mindig változik a környezet, és részben a technológia is.