A Michelin-csillagos séf, Sárközi Ákos több mint egymillió forintot gyűjtött a gyermekintenzívnek - fotók, videó

Nagyon egyszerű a történet. Kaptam egy megkeresést a szegedi gyermekklinikától, hogy mi lenne, ha egy jótékonysági esten készítenék egy vacsorát. Mondtam, hogy semmi akadálya, minden évben részt veszek hasonló eseményeken. Oda megyek, ahová hívnak, a jó ügy mellé szívesen odaállok

– mondta Magyarország kevés Michelin-csillagos séfjeinek egyike, Sárközi Ákos , aki a közelmúltban jótékonysági adventi élményvacsorán főzött a Monster Downtown étteremben.Ennek bevételéből az SZTE Gyermekklinika Gyermekintenzív Osztályát támogatták. A Kisgyerekek is lehetnek nagybetegek elnevezésű program részeként első alkalommal várta élményvacsora azokat a jótékonykodni vágyókat, akik vacsorabelépőjükkel a gyermekintenzívet támogatták. A rendezvény helyszínét, a Monster Downtownt a két tulajdonos, Mizsik Attila és Erődi Tamás ingyen biztosította.A séf a vacsora előtt elmondta, a munkáért nem kért pénzt, beszállítói köre segítségével pedig azt is elintézte, hogy az alapanyagokat ingyen kapják a vacsorához. Az ételsor kacsamájjal indult, amelyet almával és ropogós granolával tálaltak, ezt csicsókaleves követte Szent Jakab-kagylóval és jégcsapretekkel. A főételt balatoni fogas vezette elő, majd érkezett a gemenci szarvasgerinc birsalmával, savanyított céklával és fehérrépával. Az egyik desszert klasszikus Fekete-erdő torta volt, a meglepetésdesszertet pedig a Sugar and Candy készítette.Az ételeket minden alkalommal Sárközi Ákos mutatta be, aki a hazai alapanyagok fontosságát hangsúlyozta. A vacsorát egy árveréssel is megfejelték: Sárközi párja, Szegedi Éva képzőművész két festményét ajánlotta fel, tovább növelve a kórháznak szánt bevételt. A szervezőktől megtudtuk, az előzetes becslések szerint több mint egymillió forint gyűlt össze a gyermekintenzívnek az esten.A különleges vacsorán részt vett Barta László, az Algyői Halászcsárda vezetője feleségével és fiával. A csárdagazda elmondta, a két legkisebb gyermek koraszülött volt, így számára nem volt kérdés, hogy jön. Barta már az összes magyar Michelin-csillagos étteremben vacsorázott. – Kíváncsi voltam, mit tud a séf produkálni idegen környezetben. Tökéletes volt minden, nekem nagyon ízlett az összes fogás. Külön dicséret illeti a személyzetet, mert ennyi embert egyszerre kiszolgálni nem egyszerű – magyarázta az ismert vendéglátós.