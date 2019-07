A ponthatárok kihirdetése után azonnal megkezdődött a roham: gyorsan fogynak a szegedi albérletek

Az albérletkereséshez nem árt szakembert hívni. ARCHÍV FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után Szegeden is elindult az albérletroham, minden egyetemi városban ez jelenti a startpisztolyt az ingatlanpiacon. Szegeden is óriási választék van albérletből, azonban az Openhouse szegedi franchise tulajdonosa szerint még így is jóval nagyobb az érdeklődés, mint a piaci kínálat. Meszlényi Tamás azt mondta, nincs olyan nap, hogy ne mennének be irodájukba fiatalok, leendő hallgatók, hogy lakást béreljenek.– A legjellemzőbb, hogy többen összefognak a barátok és barátnők, és úgy bérelnek otthont maguknak, ritkább, hogy egyedül bérelnek. Főként a belvárosi, kis alapterületű, olcsóbb lakások a felkapottabbak a magyar tanulók körében, egyik jelentős szempont a bérléskor, hogy gyalog tudjanak egyetemre menni, illetve a fontosabb épületeket megközelíteni. A külföldieknek nem számít az ár, közülük sokan vannak, akik a 100 ezer feletti ingatlanokat veszik ki, a magyarokra ez nem jellemző. Illetve a más országokból érkezők jobban szeretik az új építésűeket, mert hosszú távon gondolkoznak. Persze a minőség és a felszereltség mindenkinek fontos, én azt javaslom, hogy érdemesebb a picit drágább, de minőségibbet választani – részletezi a szakember.Meszlényi Tamás figyelmeztetett, érdemes minél előbb meghozni a döntést, ha tetszik az ingatlan, akkor azonnal kibérelni, nem szabad hetekig nézelődni, ugyanis rohamosan fogynak a lehetőségek, a tulajdonosok pedig nem tartogatják. Hozzátette, emellett jól járnak azok, akik ingatlanirodákat keresnek fel, ugyanis az azokon keresztül megkötött szerződésekkel nagyobb biztonságban tudhatja magát a diák, a tulaj nem rakhatja ki egyik napról a másikra az utcára.Radics Réka, a LAKhOMe vezetője is azt javasolja, kérjék az ingatlanosok segítségét a leendő hallgatók. A szakértő szerint emellett a szerződések megkötésekor ügyelni kell a határozott időre, a beleírt feltételek alapos tanulmányozása is elengedhetetlen, a jó bérleti szerződés a két fél mindenre kiterjedő megegyezésén alapszik. – Számunkra is meglepő, hogy az előző évekhez képest idén nem volt jelentős emelkedés az árakban, így a panelekben továbbra is 70-80, míg az újabb ingatlanokban 100-120 ezer forintért lehet bérelni. Ez egyébként adódhat abból, hogy mindenki azt gondolta, hogy a kibővített csok miatt majd jelentősen megugranak az árak, viszont a versenyképesség érdekében sokan nem emeltek – tájékoztatta lapunkat Radics Réka.