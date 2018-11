A púder, az éjkék és a rose gold hódít idén - Legtöbben a héten szerzik be az adventi koszorút

Üzletről üzletre járva nem győztük kapkodni a fejünket, hogy mennyi színnel és formával találkozunk. Láttunk fagyit, manót, flamingót, unikornist, szánkót, tükröt és kisvonatot is a kiállított karácsonyfákon, sőt az adventi koszorúkon is meglepő díszeket találtunk. Kalmár Szilveszter, a Decorworld üzletvezetője azt mondja, ez egyáltalán nem meglepő, hiszen már azt a kort éljük, amikor teret nyer magának a divat, egyre nagyobb a piaci kínálat, és kereslet is van rá bőven.– A klasszikus korszak lezáródni látszik, de akik ragaszkodnak a tradicionális piros színhez, könnyen újíthatnak a megszokott dekoráción, például manólábakkal, műszaloncukorral, bársonyvirággal. Különlegessé tehetik az idén nagyon népszerű rose gold színnel, jól kiegészíti, épp úgy, mint a bordót. Tükör, szék, kalitka, határ a csillagos ég színben és formában egyaránt. A kerek mellett sokan fatalpra vagy épp tálcás formára kérik a koszorút. És ez a tendencia csak erősebb lesz a jövőben, egyre brutálisabb trendek jönnek – magyarázza az üzlet tulajdonosa.A rose gold mellett az éjkék, a türkiz és a púder a legnagyobb divat most karácsonykor, de a havas hatást kölcsönző fehér és ezüst is elengedhetetlen része az ünnepi pompának. A legtöbben karácsonyfájukhoz igazítják az adventi koszorú stílusát is, hiszen sokan már nem a virágosra bízzák a készítést, otthon alkotják meg a családdal. Kiegészítők és kellékek millióját találjuk meg a Virágpalettában is, csak győzzön az ember választani.– Nagyon fontos, hogy a divatnak való hódolás mellett törekedjünk arra, hogy saját stílusunkhoz igazítsuk a díszítést, ne vigyünk be a lakásba egy olyan koszorút négy hétre, ami nem is tetszik, csak mert ránk beszélték, vagy a tévében olyan van. Korosztálytól függ egyébként, hogy ki mit választ, sokan már a letisztult pasztellszínekben gondolkodnak, és a négy gyertyát is ehhez igazítják. Egyébként már a hétvégén sokan betértek hozzánk kellékekért, kész koszorúkért, de ezen a héten lesz a legnagyobb roham, hiszen mindenkinek eszébe jut, hogy vasárnap már gyertyát gyújtunk – részletezi Gyurisné Szász Ágnes üzletvezető, hozzátéve, bár már augusztustól érkezik a készlet, de ők csakis halottak napját követően teszik ki a karácsonyi termékeket, ügyelve a kegyeletre.Az adventi időszak kezdetével ünnepi díszbe öltöznek a házak, ebben az esztendőben ehhez mikroledes fényeket, grincsfákat és manókat választanak a trend követői. A környezetvédelem is fókuszban van, így kelendő a műfenyő, amelyet illóolajokkal tesznek otthonosabbá a vásárlók. Talán épp ezt a vonalat erősíti az ÖT-Méhkas Mézeskalács Készítő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet egyedi dísztárgya, a mézeskalácsból készült koszorú is, amelyre a Mars téri piacon lettünk figyelmesek.– Hat évvel ezelőtt jött az ötlet, azóta évről évre egyre több rendelést kapunk belőle. Sokan az eredeti barna alappal kérik, de van, hogy piros, zöld vagy épp fekete festést kapott a tészta, ebben az esztendőben az amerikai trendeket követve sokan pasztellszíneket kérnek ebből is. Nemcsak látványos, hanem évekig el is áll, ha visszacsomagoljuk a celofánba, és száraz, hűvös helyen tároljuk. Fontos, hogy ezek díszek, és nem ehetők – tájékoztatta lapunkat Krabótné Tanács Anita igazgatóelnök.Számos formáját megtaláljuk a mézeskalácsnak a szövetkezet standjánál, idén a kilencemeletes fenyőfa a legkelendőbb.